Turchia verso le elezioni | Erdogan in crescente difficoltà

Karate - Europei 2018 : l’Italia del kumite femminile vola in semifinale! Turchia ultimo ostacolo verso la zona medaglie : Straordinaria prestazione per le azzurre del team kumite agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Sara Cardin (-55 kg), Laura Pasqua (-61 kg), Silvia Semeraro (-68 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg) hanno prevalso nei primi tre incontri disputati durante le eliminatorie, garantendosi l’accesso alle semifinali, in cui sfideranno la temibile Turchia per ottenere il pass per la finale. Tanta sofferenza ma anche una notevole esperienza per ...