Turchia | lira in recupero dopo stretta Banca Centrale

Turchia - la lira in caduta libera rispetto al dollaro : così aumenta il peso dei debiti con l’estero e rischia anche l’economia : Sono giornate di fuoco per la lira turca, calata a picco del 17% nei confronti del dollaro in sole due settimane. Se calcolata da inizio anno la perdita di valore rispetto al biglietto verde è del 25%. Una dinamica molto pericolosa per un Paese fortemente indebitato con l’estero dove le sole imprese private hanno in essere finanziamenti in dollari per 295 miliardi. Se il valore della moneta americana aumenta diventa più oneroso rimborsare questi ...

Turchia : lira ancora giù - perde fino al 4 - 4% contro dollaro :

Turchia : lira in caduta libera - banca centrale alza i tassi : ... soprattutto in dollari che rendono il paese vulnerabile in un contesto di normalizzazione della politica monetaria. L'aumento dei tassi negli Stati Uniti significa un aumento del prezzo del debito ...

Turchia - Erdogan si arrende : la Banca centrale alza i tassi al 16 - 5% per salvare la lira : La Banca centrale turca ha alzato i tassi di 300 punti base in una riunione di emergenza tenutasi mercoledì sera ad Ankara portando il tasso di

Turchia : governo - calo lira è complotto : ... impedendole di fatto di alzare i tassi di interesse, perché "l'economia si sta per schiantare contro un muro". 23 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Turchia - Banca Centrale pronta a misure per risollevare la lira : Teleborsa, - La Banca Centrale turca è pronta a scendere in campo per frenare il collasso della lira . Lo ha dichiarato l'Istituto in una breve nota spiegando che "saranno adottate le misure ...

Turchia : Erdogan vuole bassi tassi di interesse - lira turca affonda di nuovo : lira turca sotto pressione nella sessione odierna, accelera al ribasso dopo le dichiarazioni del presidente della Tayyip Erdogan, che ha detto che i tassi di interesse devono essere abbassati di nuovo ...