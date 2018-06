Tumori | tassi più bassi di recidiva di TEV nei pazienti oncologici trattati con

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Sono stati pubblicati sul Journal of Clinical Oncologyi i risultati dello studio clinico Select-D, che ha valutato l’effetto di rivaroxaban, un farmaco Bayer inibitore orale del Fattore Xa, sulle recidive di tromboembolismo venoso (TEV) incon malattia oncologica attiva. I ricercatori hanno riscontrato percentuali significativamente inferiori didi TEV neiin terapia con rivaroxaban rispetto a quelli in terapia con dalteparina, un’eparina a basso peso molecolare, attuale standard terapeutico. In particolare, il tasso didi TEV a sei mesi è stato dell’11% con dalteparina e del 4% con rivaroxaban. Le percentuali d’emorragia maggiore in entrambi i bracci di studio sono state relativamente basse e in linea con quelle osservate in studi precedentiii,iii. I risultati dello studio clinico Select-D erano stati presentati al 59° Congresso Annuale della ...