Tumori | Niguarda Milano | “Un mix migliora le cure di un raro cancro al sangue”

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Un nuovo protocollo terapeutico contro un tumoredel sangue, la macroglobulinemia di Waldenstrom, è stato testato in una sperimentazione clinica su scala mondiale che ha coinvolto 45 centri ematologici in 9 diversi Paesi, tra cui l’Italia. Il trial di fase III, appena pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’, è stato condotto su 150 pazienti e l’Ematologia dell’ospedalediè fra le realtà che hanno contribuito con il maggior numero di malati arruolati. I risultati, evidenziano gli autori, sanciscono un miglior esito in termini di sopravvivenza libera da progressione di malattia per il gruppo di pazienti sottoposti alla combinazione terapeutica ibrutinib-rituximab: il primo farmaco appartiene alla classe delle cosiddette ‘piccole molecole’, il secondo rientra nell’ambito dell’immunoterapia ed è un ...