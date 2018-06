Tumori con una particolare alterazione genetica | l’FDA accetta la richiesta di nuovo

Tumori : tassi più bassi di recidiva di TEV nei pazienti oncologici trattati con rivaroxaban : Sono stati pubblicati sul Journal of Clinical Oncology[i] i risultati dello studio clinico Select-D, che ha valutato l’effetto di rivaroxaban, un farmaco Bayer inibitore orale del Fattore Xa, sulle recidive di tromboembolismo venoso (TEV) in pazienti con malattia oncologica attiva. I ricercatori hanno riscontrato percentuali significativamente inferiori di recidiva di TEV nei pazienti in terapia con rivaroxaban rispetto a quelli in terapia con ...

Tumori : speranza di ‘jolly’ contro più forme - lo studio di un italiano negli Usa : “Oggi la priorità è studiare i Tumori dei pazienti in maniera approfondita, in modo da capire per ogni singolo tumore qual è l’opzione migliore”. E’ il punto di partenza per spingere in avanti le potenzialità della medicina di precisione secondo Antonio Iavarone, scienziato tricolore in forze alla Columbia University di New York. Un esempio di questa attività di analisi sui Tumori è uno studio di fase II presentato in una ...

Tumori : nuovo protocollo terapeutico - aumenta la sopravvivenza dei bambini con rare leucemie e linfomi : Grazie ad un nuovo protocollo terapeutico descritto in uno studio del Children’s Oncology Group (GOG), presentato al Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco), si è rilevato che è in aumento la sopravvivenza di bambini e giovani affetti da rare forme di leucemia e linfomi. Nello studio di fase III, il 90% di bambini e giovani colpiti da leucemia linfoblastica acuta o da linfoma linfoblastico era vivo dopo 4 anni ...

Tumori : la ricerca vien dal mare - caccia a nuove armi contro il cancro dei bimbi : Il sarcoma di Ewing – tumore raro che colpisce soprattutto bambini e adolescenti under 20 – passa inizialmente inosservato, anche allo sguardo attento di mamma e papà. I suoi sintomi si possono confondere con i postumi di una caduta, ma quando dolore e infiammazione non guariscono in tempi ragionevoli devono scattare un’analisi approfondita e indagini più mirate. Ed è allora che arriva la diagnosi, una fitta al cuore che ...

Tumori : passi in avanti contro il sarcoma di Ewing nei bambini : Si contano appena un centinaio di casi ogni anno in Italia, ma la diagnosi è molto seria: è il sarcoma di Ewing, un tumore raro che colpisce soprattutto bambini e adolescenti under 20 e che rappresenta il 15% di tutti i sarcomi primari delle ossa. Il dolore è il sintomo principale, ma è molto aspecifico, tanto che a volte si confonde con le conseguenze di una caduta. Uno studio internazionale presentato al Congresso dell’American Society ...

Tumori - il Presidente degli Oncologi : “Chiederemo un incontro al ministro sul nodo dei costi” : “Come Associazione italiana di Oncologia medica dovremo metterci in contatto con il nuovo ministro della Salute”, Giulia Grillo. E il primo tema che va posto “è sicuramente la possibilità di trattare i pazienti, all’interno di un percorso di sostenibilità, con il miglior trattamento disponibile, impegnandoci noi Oncologi a individuare correttamente i malati che potranno beneficiarne e chiedendo al ministero ...

Tumori - Centro Nerviano : accordo con Merk Kgaa per nuovi farmaci : Alleanza Italia-Germania nella lotta al cancro. Nerviano Medical Sciences, maxi polo oncologico alle porte di Milano, controllato da fine marzo dal fondo cinese Hefei Sari V-Capital Management, annuncia oggi un accordo pluriennale di collaborazione e licenza con Merck Kgaa per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali. Secondo i termini dell’intesa, Nms concede a Merck il diritto esclusivo di condurre attività di R&S, ...

Tumori : aggiustamenti di dosaggio di afatinib riducono frequenza e intensità di reazioni avverse : Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi i risultati di uno studio osservazionale di real world evidence che ha valutato l’impatto degli aggiustamenti di dosaggio di afatinib su sicurezza ed efficacia in pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per mutazioni del recettore del fattore di crescita dell’epidermide (EGFR). Lo studio ha dimostrato che l’aggiustamento di dosaggio con afatinib ha aiutato a migliorare la ...

Tumori - IFO : con meno radiazioni - meno rischi di neoplasie radioindotte : Ridurre il più possibile la dose di radiazioni ionizzanti senza pregiudicare la qualità delle prestazioni, è l’obiettivo chiave della direttiva Euratom 2013/59. La comunità scientifica, infatti, conferma la correlazione certa tra esami radiodiagnostici, in particolare le TC, e il potenziale rischio di cancerogenesi, soprattutto perché il recente potenziamento delle macchine di ultima generazione ha determinato una maggior precisione diagnostica ...

Tumori - indagine su 100 donne : 1 su 2 condivide la malattia sui social : “In questi anni è cambiato il mondo e anche la comunicazione. E’ cresciuto l’impatto della Rete. Di tumore si parla sui social, la malattia si condivide per combattere solitudine e senso di isolamento, ma ci si informa anche sul web”. Non sempre con effetti positivi. “Se va bene, noi medici ci troviamo davanti pazienti più informate di un tempo e il nostro compito diventa guidarle. Se va male, dobbiamo recuperarle ...

CNAO : Radioterapia - ioni carbonio e protoni - tecniche a confronto per la cura dei Tumori : L'iniziativa risponde anche all'esigenza di dare accesso ai cittadini francesi ai trattamenti avanzati di adroterapia con carbonio coinvolgendo nello studio Italia e Germania, 2 dei 4 Paesi al mondo ...

Cellule immunitarie ingegnerizzate (CAR-T) per sconfiggere i Tumori : individuato al San Raffaele di Milano il meccanismo alla base degli effetti collaterali di questa terapia : Le terapie cellulari che impiegano la tecnologia CAR-T rappresentano una vera e propria rivoluzione nella lotta ai tumori del sangue: questa tecnologia consiste nell’ingegnerizzare geneticamente alcune Cellule del sistema immunitario (per la precisione i linfociti) per renderli capaci di riconoscere ed eliminare i tumori. La straordinaria efficacia dei linfociti CAR-T è tuttavia accompagnata dal rischio di gravitossicità, tra le quali la ...

Tumori : Nasce il primo portale contro le fake news in oncologia : Un vero e proprio argine contro il dilagare delle fake news sul cancro. Nasce il primo portale contro le bufale in oncologia, realizzato da Fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di oncologia Medica). È lo spazio virtuale in cui i cittadini possono trovare risposte certificate a molte domande su cui negli ultimi anni presunti esperti (inclusi alcuni medici) hanno “elaborato” e diffuso teorie del tutto prive di basi scientifiche. Il ...

Tumori : ecco in che modo alimentazione e sport influiscono sulla guarigione : Un’alimentazione sana ed equilibrata e una regolare attività fisica non sono solo importanti nella prevenzione dei Tumori, hanno anche una decisiva funzione nell’accompagnare le cure, facendo funzionare assai meglio farmaci e terapie, grazie ad una migliore forma fisica. Per questo insieme alle cure, nei pazienti in sovrappeso, i medici dovrebbero prescrivere, al pari di una medicina, dieta e movimento. E’ l’appello di ...