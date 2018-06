Trump «snobba» il G7 | a metà del vertice volerà a Singapore da Kim

Donal Trump snobba il galà dei corrispondenti e va a un comizio in Michigan : Per il secondo anno consecutivo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto di non partecipare al galà dei corrispondenti alla Casa Bianca, il tradizionale e atteso evento a Washington che vede riuniti media, politici e vip per celebrare il primo emendamento (della Costituzione americana, che garantisce la libertà di parola e di stampa) fra premi, gag e satira.Trump è rimasto però il protagonista della ...