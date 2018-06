Trump | ' Russia rientri nel G8' | Conte d' accordo

G7 - Trump : «La Russia dovrebbe partecipare». Conte : «Sono d'accordo» : La dichiarazione del presidente degli Stati Uniti prima dell'inizio del vertice. Il premier si è si detto d'accordo

G7 Canada - esordio mondiale del premier Conte/ Dazi e rapporti con Putin - "Trump ha ragione - Russia nel G8" : G7 Canada, la prima internazionale di Conte, Dazi fra i temi caldi, il ministro dell'Interno Salvini detta la linea: “Li appoggiamo". Il neo-premier è volato in Nord America(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:11:00 GMT)

G7 Canada - Conte è d’accordo con Trump : “La Russia dovrebbe rientrare. È interesse di tutti”. Mosca : “Puntiamo su altro” : Far rientrare la Russia nel G8. Lo chiede Donald Trump ma Giuseppe Conte sottolinea subito di essere d’accordo. Il G7 di Charlevoix si apre con un doppio assist per Vladimir Putin. Ancora prima di partire per il Quebec per incontrare i leader delle potenze mondiali, infatti, il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a dire ai cronisti: “”La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso”. Un pensiero ...

Conte al G7 in Canada 'Sono d accordo con Trump la Russia torni nel G8' : ... 'L'Italia faccia l'Italia', ha detto l'ex-premier, 'l'ultima cosa che possiamo permetterci è presentarsi come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti, la sua politica estera e la sua vocazione ...

Trump chiede che la Russia torni al G7 - Conte si schiera con lui. È scontro con l’Europa al vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

Conte : d'accordo con Trump - Russia nel G8 : 15.08 Su twitter, il presidente del Consiglio Conte, che sta partecipando al G7 in Canada, ha dichiarato "Sono d'accordo con il presidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. E' nell'interesse di tutti".