Trump | non vedo l' ora di raddrizzare iniqui accordi commerciali

La tolleranza zero di Trump non funziona : Donald Trump ha dato inizio alla sua campagna elettorale, nel giugno 2015, annunciando che da presidente avrebbe costruito un muro al confine con il Messico per fermare gli immigrati. Salito in carica, ha costellato la sua presidenza di annunci sulla durezza delle sue politiche migratorie. Ha lascia

Il basket Nba contro Trump - James e Curry : "Non andremo da lui" : Lo sport americano è, quasi nella sua totalità, schierato all'opposizione di The Donald. Un filone che è continuato con la mancata accettazione dell'invito alla Casa Bianca da parte degli Eagles, ...

Finals NBA – LeBron e Curry di comune accordo : “Trump non ci rappresenta - chiunque vinca non andrà alla Casa Bianca” : Di comune accordo, LeBron James e Steph Curry hanno deciso di non prendere parte alla classica visita alla Casa Bianca in qualità di futuri Campioni NBA Ancora una volta, il mondo dello sport americano si trova alle prese con un durissimo faccia a faccia con il presidente Trump. Questa volta la protesta arriva dagli Eagles, Campioni NFL in carica, che hanno deciso di disertare la visita di rito alla Casa Bianca, costringendo Trump a cancellare ...

Nba Finals - LeBron James : “Chi vince non andrà alla Casa Bianca da Trump” : Il “gran rifiuto” si ripete ancora una volta. Come già avvenuto nel 2017, anche quest’anno la squadra che vincerà il titolo Nba non andrà alla Casa Bianca per la consueta cerimonia organizzata dal presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato LeBron James – leader indiscusso dentro e fuori dal campo – in sintonia con l’avversario Steph Curry dei Golden St. Warriors. “Comunque finiscano queste Finals, la ...

Riappare Melania Trump - 24 giorni dopo. Ma i rumor non si placano : Melania Trump è tornata. La moglie del presidente americano ha presenziato a un evento ufficiale alla Casa Bianca, organizzato per onorare le famiglie dei soldati caduti in guerra. Una cerimonia privata, ma la reporter Jena Greene ha testimoniato con un video il ritorno in pubblico della first lady dopo oltre tre settimane, per l’esattezza 24 giorni: era infatti il 10 maggio l’ultima volta che Melania era apparsa davanti alle telecamere, quando ...

Russiagate - Trump : 'Potrei darmi la grazia da solo - ma non ho commesso reati' : Washington - Donald Trump rilancia il suo attacco frontale al Russiagate definendo 'totalmente incostituzionale' la nomina del procuratore speciale Robert Mueller e rivendicando il potere di ...

Russiagate - Trump : “Ho assoluto diritto di autoassolvermi. Ma non ho fatto nulla di male. Nomina Mueller incostituzionale” : Continua il braccio di ferro tra il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, e il presidente degli Stati Uniti. “Come affermato da numerosi legali, ho l’assoluto diritto di concedermi l’assoluzione, ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato? Allo stesso tempo, la caccia alla streghe senza fine, guidata da tredici democratici arrabbiati, continua in vista delle elezioni di medio termine” twutta Donald ...

Giuliani ricorda a Mueller : Trump non è perseguibile : Il presidente Donald Trump avrebbe anche potuto ipoteticamente sparare all’ex direttore dell’Fbi, James Comey, per fermare il Russiagate. Tuttavia non