Trump | «La Russia torni al G8»

G7 Canada - Conte è d’accordo con Trump : “La Russia dovrebbe rientrare. È interesse di tutti”. Mosca : “Puntiamo su altro” : Far rientrare la Russia nel G8. Lo chiede Donald Trump ma Giuseppe Conte sottolinea subito di essere d’accordo. Il G7 di Charlevoix si apre con un doppio assist per Vladimir Putin. Ancora prima di partire per il Quebec per incontrare i leader delle potenze mondiali, infatti, il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a dire ai cronisti: “”La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso”. Un pensiero ...

Conte con Trump per riportare la Russia tra i grandi : "Sono d'accordo con il presidente Donald Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti". Su Twitter il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, al sue debutto al G7 in Canada, si schiera apertamente con il presidente americano.Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte ...

Trump chiede che la Russia torni al G7 - Conte si schiera con lui. È scontro con l’Europa al vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

Russiagate - Trump : "Ho il diritto di autoassolvermi" : Tra i tanti tweet che Donald Trump pubblica in una giornata, oggi ne spicca uno relativo al Russiagate. Il Presidente Usa infatti ha scritto:"Come affermato da numerosi legali, ho l’assoluto diritto di concedermi l’assoluzione, ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato? Allo stesso tempo, la caccia alla streghe senza fine, guidata da tredici democratici arrabbiati, continua in vista delle elezioni di medio termine"As has been ...

"Così Conte può salvare l'Italia Una garanzia Savona in squadra" "Sulla Russia Trump come Salvini" : Il politologo americano Edward Luttwak ad Affaritaliani.it: "Il nuovo governo ha come ministro Paolo Savona, il quale ha l'idea che l'euro non è una religione e gli italiani devono fare il calcolo tra i costi e i benefici..." Segui su affaritaliani.it

Russiagate - legale Trump : presidente vuole essere sentito da Mueller : Russiagate, legale Trump: presidente vuole essere sentito da Mueller Russiagate, legale Trump: presidente vuole essere sentito da Mueller Continua a leggere L'articolo Russiagate, legale Trump: presidente vuole essere sentito da Mueller proviene da NewsGo.

Gli investigatori che lavorano sull’inchiesta Trump-Russia sostengono che Paul Manafort abbia cercato di corrompere alcuni testimoni : Gli investigatori che lavorano per il procuratore speciale Robert Mueller sull’ingerenza russa nelle ultime elezioni americane sostengono che l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, attualmente agli arresti domiciliari, abbia violato i termini della libertà vigilata: avrebbe The post Gli investigatori che lavorano sull’inchiesta Trump-Russia sostengono che Paul Manafort abbia cercato di corrompere alcuni ...