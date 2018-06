Truffa alle assicurazioni - 5 arresti tra cui due medici : si facevano pagare per 'seguire' le pratiche : di Elena Panarella I Carabinieri del Nucleo Investigativo, nell'ambito dell'indagine denominata 'Privilegio', hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ...

Hacker ruba indirizzi al sito di San Giovanni XXIII - la curia : attenzione alle mail Truffa : Bergamo - Sono riusciti a violare il sito di Papa Giovanni XXIII, hanno rubato gli indirizzi mail per mandare falsi messaggi e chiedere denaro per prenotare il pellegrinaggio davanti alle spoglie di ...

Ilona Staller - il vitalizio pignorato per debiti : 'Un errore - sono stata Truffata' : Problemi per Ilona Staller, ex deputata del Partito Radicale, alla quale dai mesi scorsi è stata pignorata parte del vitalizio da parlamentare. La motivazione del provvedimento è legata ad un debito ...

Palermo : Truffa da 3mln alle Poste - otto indagati (2) : (AdnKronos) - Le indagini hanno preso il via da una serie di truffe ai danni dell'Inps scoperta nel 2012 e in cui erano coinvolti due degli arrestati, già condannati in primo grado. Gli ispettori dell’Ufficio antifrode di Poste Italiane hanno poi trovato alcuni riscontri sulla falsità materiale dei

Palermo : Truffa da 3mln alle Poste - otto indagati : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Una truffa in danno a Poste italiane di circa tre milioni di euro. Sono otto i provvedimenti cautelari (tre in carcere, 4 agli arresti domiciliari tra i quali uno da ricercare e una sospensione dall’attività di raccolta del risparmio postale per dodici mesi) eseguiti qu

Giuseppe Conte : "Chi è stato Truffato dalle banche sarà risarcito" : Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha concluso questa giornata di consultazioni con un breve discorso nel corso del quale ha definito proficua questa giornata di confronti e ha spiegato che intenderà agire con rapidità nel definire una squadra di governo ed iniziare così il prima possibile a governare, non appena otterrà la fiducia in Parlamento.Oggi ho avviato e concluso le consultazioni con i principali rappresentati di ...

Conte fa già l'avvocato del popolo : 'Risarcimenti ai Truffati dalle banche' : Prima di immergersi nella composizione della squadra di governo il premier incaricato Giuseppe Conte vedrà le 'vittime delle banche'. 'Concluderò la giornata incontrando le associazione dei ...

Identikit del Truffatore tipo : come agisce e come difendersi dalle truffe più comuni : Quella della truffa è una vera e propria arte, messa in atto da persone che si presentano in maniera elegante ed affabile, mostrando conoscenze specifiche e puntando tutto sulla distrazione dei loro bersagli. Ecco l'Identikit del truffatore tipo, delle sue vittime preferite e dei tipi di truffa più diffusi in Italia.Continua a leggere

Valle d’Aosta - inchiesta sul casinò di Saint Vincent : ex presidente Rollandin accusato di concorso in Truffa aggravata : Pochi giorni fa era stato accusato di associazione a delinquere – oltre che di concorso in corruzione, turbativa d’asta e peculato – nell’ambito di un’inchiesta su alcune partecipate regionali. Ora l’ex governatore della Valle d’Aosta Augusto Rollandin è finito anche al centro di un’altra indagine, quella sui finanziamenti pubblici a favore del casinò di Saint Vincent. Insieme a lui, sono ...

Truffa alle poste nella Locride ai danni di anziani e disabili : I Carabinieri hanno arrestato undici persone e diciannove sono finite ai domiciliari. Tra loro anche due direttori di uffici che avevano diritto a una...

Truffati dalle banche e dirigenti : mondi paralleli a Montecitorio : Truffati dalle banche a Roma: 'M5s ci restituisca soldi come promesso' Cronaca 0 0 0 Nella sala della Regina, ci sono politici di rappresentanza, dal sottosegretario Maria Elena Boschi a Maurizio ...

MaxiTruffa informatica : Pec false dalle banche - svuotati migliaia di conti correnti online : Banda di cybercriminali sgominata tra Abruzzo e Calabria dai carabinieri del comando provinciale di Messina . I militari hanno arrestato 5 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata ...

Castellammare - Falsi rimborsi Irpef - fiamme gialle scoprono Truffa ai danni dello Stato : Gli ultimi articoli di Cronaca Piano di Sorrento - Incendio nella notte lungo la statale 163 Amalfitana Castellammare - Comunali e appalti pubblici, la lente della DDA sulla scarcerazione di ...