Trucchi Whatsapp | invia messaggi a numeri non presenti in rubrica

Storie WhatsApp : guida e Trucchi : Oramai si sente parlare sempre di più delle Storie su WhatsApp. Esse sono state introdotte all’inizio del 2017 e sono arrivate sia per l’applicazione Android che per l’applicazione iOS. Inizialmente sono state concepite per sostituire completamente lo stato del profilo, il quale però è stato reintrodotto a causa del malcontento della maggioranza dell’utenza. Il loro funzionamento è praticamente identico a quello delle ...

Gruppi Whatsapp : 10 consigli e Trucchi che devi conoscere : I Gruppi Whatsapp consentono di collegare diverse persone ad una stessa chat. I partecipanti hanno diverse opzioni che possono utilizzare all’interno dei Gruppi a cui partecipano o di cui sono amministratori. Nei seguenti 10 consigli e trucchi vedrai come effettuare una ricerca all’interno del gruppo, invitare membri tramite link se non hai il numero di telefono, silenziare i Gruppi e altro. 1. Controlla lo stato di lettura dei ...

WhatsApp : 17 Trucchi per Android (qualcuno valido anche per iOS) : WhatsApp continua ad aggiungere nuove funzionalità all’app ogni mese e stare dietro a tutti i cambiamenti e alle novità introdotte può risultare complicato. È bene fare un controllo, anche ai più esperti, di ciò che è possibile fare con l’app di messaggistica più famosa e utilizzata al mondo. Sono ben 17 i consigli o trucchi, se volete, che vi mostro per sfruttare al massimo le funzionalità dell’app per Android e che, in ...

Whatsapp Business : cos’è e quali sono le principali funzioni (7 Trucchi) : Whatsapp Business è l’applicazione di messaggistica istantanea pensata per le piccole aziende che hanno necessità di comunicare in modo diretto con i propri clienti. Figlia della immensamente nota altra app di Mark Zuckerberg, Whatsapp Messenger, si discosta da questa per alcuni particolari. Whatsapp Business: cos’è? Whatsapp Messenger non è pensata per le aziende, per questo è nata Whatsapp Business, attualmente disponibile in ...

WhatsApp : aggiornamento in arrivo - ecco due Trucchi che pochi conoscono Video : #WhatsApp è in cima. E quando stai in cima puoi solo scendere. Ed è questo il motivo principale per il quale il lavoro degli sviluppatori non si ferma mai. Quella che prima era una semplice applicazione finalizzata allo scambio di foto e messaggi, nel tempo è diventata una vera e propria piattaforma. Lo sviluppo non sembra destinato a fermarsi dato che a breve e lungo termine sono attese novita' sostanziali che potrebbero risultare molto gradite ...

WhatsApp - ecco i Trucchi che pochi conoscono Video : 4 Anche se famosissima in tutto il mondo, Italia compresa, la nota applicazione di messaggistica istantanea #WhatsApp ha in sé #trucchi e segreti che davvero pochissime persone conoscono, ma che se divulgate potrebbero facilitare e migliorare al tempo stesso l'utilizzo di questo strumento. Vediamo quali sono. I metodi sui messaggi Sappiamo scrivere tutti su WhatsApp, ma pochissimi sanno scrivere in grassetto oppure in corsivo. Il ...

WhatsApp - ecco i Trucchi che pochi conoscono : Anche se famosissima in tutto il mondo, Italia compresa, la nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha in sé trucchi e segreti che davvero pochissime persone conoscono, ma che se divulgate potrebbero facilitare e migliorare al tempo stesso l'utilizzo di questo strumento. Vediamo quali sono. I metodi sui messaggi Sappiamo scrivere tutti su WhatsApp, ma pochissimi sanno scrivere in grassetto oppure in corsivo. Il grassetto si scrive ...

15 Trucchi per usare WhatsApp al massimo : WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato in Occidente, ma quasi tutti lo sfruttano in modo molto basilare, quando al contrario ci sono orizzonti molto profondi da esplorare. Abbiamo selezionato quindici trucchi WhatsApp che vanno da quelli facilissimi a quelli un po’ più nascosti per aggiungere due o tre marce a questa app per tutti i sistemi operativi. Naturalmente, rimangono fuori i trucchi WhatsApp ormai molto noti ...

WhatsApp - Trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione/ Dalla privacy all'archiviazione delle chat : WhatsApp, trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione: Dalla sicurezza-privacy all'archiaviazione delle chat, passando Dalla piattaforma web e le GIF(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:03:00 GMT)