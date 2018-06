Trooping The Colour | le foto più belle della parata in onore della regina

vanityfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Ai più l’espressione dirà poco, ma dietro ilThe, a Londra e nel regno tutto, c’è un mondo. La sfilatabandiera è una tradizione antica, risalente al 1600, ma le cui origini sono ancora più antiche e rimandano alla tradizione di utlizzare le bandiere dei diversi reggimenti per segnalare i punti di raccolta durante le battaglie. Finite le guerre, con buona pace di tutti, e conquistata una scenografia ben più rilassata, quelle delle strade di Londra, dal 1748 lacoincide con i festeggiamenti ufficiali per il compleanno del sovrano. Fu Giorgio II, nato a novembre, a scegliere il secondo sabato di giugno per la, un’abitudine mantenuta da tutti i sovrani arrivati dopo di lui. La prima volta di Elisabetta II, da, nel 1952, a cavallo. Al suo fianco, il marito Filippo di Edimburgo. Carlo, 4 anni, accenna un saluto militare dal balcone ...