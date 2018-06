Treviso | la squadra di volley all’evento elettorale del candidato leghista L’assessore

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) Abitualmente sono lesportive a cercare sponsor. Aè accaduto esattamente il contrario e la sponsorizzazione ha premiato uno dei candidati alla poltrona di sindaco, ilMario Conte. Nella centralissima piazza dei Signori, simbolo del capoluogo della Marca, è scesa in campo persino l’Imoco, ladi pallavolo femminile fresca campione d’Italia. Che poi non è neppure di, bensì di Conegliano, anche se – visto il successo di pubblico – gioca al Palaverde di Villorba, alle porte del capoluogo. Ilha chiamato a raccolta i propri sostenitori, mentre hanno sfilato anche i vertici dell’Imoco, che con l’occasione hanno presentato una giocatrice appena ingaggiata. E così in piazza, camuffata da dibattito sulle sorti dello sport in città, è andata in scena una pantomima pre-. Conte ha, ovviamente, spiegato che ...