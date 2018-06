Trenta | Nato sia più flessibile

Debutto ministro Trenta alla Nato nel segno della continuità : Il Debutto del neo ministro è stato all'insegna della continuità della politica estera e di difesa …

Il debutto della ministra Trenta al quartier generale della Nato : Il debutto del neo ministro è stato all'insegna della continuità della politica estera e di difesa …

Ministro Difesa Trenta a Bruxelles : l'Italia c'è - nella Nato - all'Onu e nell'Ue : A margine della riunione, il Ministro ha incontrato l'Alto Rappresentante per la Politica estera comune dell'Ue Federica Mogherini e i ministri della Difesa britannico Gavin Williamson e francese &...

Migranti - Trenta chiama la Nato. E per chi ruba espulsione subito : BRUXELLES - È possibile un veto italiano in Europa sulle sanzioni alla Russia? 'Dobbiamo ragionarci. In Europa almeno a parole qualcosa sta cambiando. Siamo una squadra. Lasciateci partire, ma sulle ...

Il governo lancia l'Sos alla Nato sui migranti. Trenta a Bruxelles : "Si occupi di Mediterraneo". E Salvini rompe il fronte Ue anti-Trump : Ormai non può esserci più alcun dubbio: il nuovo governo gialloverde è così 'partner Nato' tanto da lanciare un vero e proprio 'sos' nei confronti dell'Alleanza Atlantica affinché si occupi di Mediterraneo. Cioè di immigrazione e terrorismo. Il giorno del debutto dell'esecutivo Lega-M5s sulla scena internazionale porta chiarezza su uno dei tratti distintivi più discussi del nuovo corso politico ...

NATO - la ministra Trenta : "Rispettiamo e onoriamo gli impegni presi" : L'Italia rispetterà e onorerà gli impresi presi, ma per quel che il nostro Paese ha dato e vuole continuare a dare, è giunto il momento anche di ricevere qualcosa in cambio. È questo il succo del discorso tenuto oggi dalla neo ministra della Difesa Elisabetta Trenta alla NATO nella prima delle due giornate di incontri dei ministri della Difesa dei Paesi che fanno parte della NATO a Bruxelles.Oggi su questo tavolo chiedo che si rafforzi la ...

Trenta alla Nato : rispettiamo impegni - ma chiediamo solidarietà : Bruxelles, 7 giu. , askanews, L'Italia 'rispetta e onora sempre gli impegni presi', ma 'per quel che abbiamo dato finora e vogliamo continuare a dare', ritengo sia arrivato il momento 'anche di ...

Nato - Trenta : "Rispettiamo impegni ma è ora anche di ricevere" : L'Italia chiede "che si rafforzi la volontà di una Nato più attenta al Mediterraneo", che sostenga l'Italia e l'Unione Europea nelle "principali sfide che ci troviamo di fronte: lotta al terrorismo e ...

Nato - Trenta : rispettiamo impegni presi : 19.21 La ministra della Difesa Trenta assicura che l'Italia onora gli impegni presi Riferendosi alle missioni, la ministra ha detto alla Nato che l'Italia"rispetta e onora sempre gli impegni presi",ma "per quel che abbiamo dato finora e vogliamo continuare a dare" è arrivato il momento"anche di ricevere"."E' una questione di solidarietà", ha aggiunto. Trenta ha quindi chiesto"che si rafforzi la volontà di una Nato più attenta al ...

Si finse il pornodivo Trentalance e ricattò Justine Mattera : condannato anche in Appello : Accusato di essersi spacciato per il pornodivo Franco Trentalance per poter chattare con Justine Mattera...

Finge di essere il pornodivo Trentalance per conquistare la showgirl Justin Mattera : condannato : pornodivo per finta per carpire la fiducia di Justin Mattera , la cantante e attrice statunitense che sposò Paolo Limiti . Un inganno costato la condanna anche in appello per Antony Repici che pure ha ...

Finge di essere il pornodivo Trentalance su Facebook per conquistare la showgirl Justin Mattera : condannato : pornodivo per finta per carpire la fiducia di Justin Mattera , la cantante e attrice statunitense che sposò Paolo Limiti . Un inganno costato la condanna anche in appello per Antony Repici che pure ha ...

Biglietti Crotone-Juventus - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la Trentatreesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Crotone e Juventus, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nella città calabrese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i pitagorici, a quota 27, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 41 i punti conquistati in trasferta dalla Juventus, grazie a 13 vittorie e due pareggi ...

Biglietti Napoli-Udinese - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la Trentatreesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Napoli e Udinese, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nel capoluogo campano, che vedrà la battaglia sportiva tra i partenopei, a quota 77, ed i bianconeri, a quota 33, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 38 i punti conquistati in casa dal Napoli, grazie a 12 vittorie e due pareggi in 16 ...