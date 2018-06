Trapianti | in Lombardia 844 interventi nel 2017 | record in Italia

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) “Nelsono stati eseguiti in3.921di organi, di cui 844 in, il numero maggiore in assoluto. Nel confronto sul numero diper milione di abitanti, la nostra è tra le regioni più attive”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di RegioneGiulio Gallera nel corso del convegno ‘Curare l’organo isolato prima del trapianto: progetti innovativi nella perfusione ossigenata dell’organo”, organizzato da Avionord all’Hangar di Linate. Gallera ha inoltre ricordato che la Regioneha stanziato “300.000 euro per sostenere le azioni inserite nel Programma regionale 2018 in tema di innovazione e trasporti di organi e tessuti ai fini del miglioramento ed efficientamento delle attività trapiantologiche”. “In particolare – ha spiegato l’assessore – attraverso il ...