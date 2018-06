Trapianti | assessore veneto | solo 16% dice no a donazioni | ma possiamo migliorare

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Venezia, 8 giu. (AdnKronos) – La sanità veneta è da anni ai vertici nazionali per l’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti, sia per numero di interventi effettuati, sia per le. La percentuale di opposizioni alla donazione (16% nel 2017) è largamente inferiore alla media nazionale, ancora al 28,7%. Ottime performance, ma alnon basta. Per questo, in tutta la Regione sta per partire una vasta campagna di informazione e sensibilizzazione, presentata oggi ai media nel corso di un punto stampa al quale sono intervenuti l’regionale alla Sanità Luca Coletto e il Coordinatore del Centro Regionale, dottor Giuseppe Feltrin.La campagna, che interesserà giornali, emittenti radiofoniche e il web, ha come titolo ‘La tua scelta è vita che rinasce” ed è accompagnata da un breve ma intenso sport radiofonico e da un visual ...