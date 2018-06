Trapani Calcio | tornano le ombre | Bonometti non è interessato

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Gli entusiasmi generati tra i tifosi del, dopo l'indiscrezione relativa ad una cordata VIDEO capeggiata dall'imprenditore lombardo Marco, si sono raffreddati quasi subito. Le parole di Rinaldo Sagramola, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, lasciano spazio a pochi dubbi: in questo momento nessuno si è fatto avanti per rilevare la societa' granata dalle mani della famiglia Morace. Lo stesso Sagramola sta 'tastando il terreno', ma l'ex direttore generale del Palermo non sta agendo per conto di nessuna cordata. Sagramola: 'Mi serve un quadro più chiaro' Sarebbe stato Giorgio Perinetti a contattare Sagramola per verificare se da parte di qualcuno ci possano essere le condizioni per rilevare il. Lo stesso Sagramola lo conferma alla Gazzetta, quando sottolinea che un amico mi ha contattato e questa è l'unica cosa vera, alla luce della ...