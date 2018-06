Su Marte Tracce di vita : molecole organiche trovate da Curiosity Video : molecole organiche di Marte e presenza di metano nell'atmosfera che varia ciclicamente: mai come adesso il pianeta rosso sembra avere tutti i requisiti per avere ospitato la vita e forse per ...

Astronomia : alla ricerca di Tracce di vita su Marte - più probabili nelle rocce di antichi laghi : Uno studio dell’Università di Edimburgo, pubblicata sul Journal of Geophysical Research, ha individuato i siti migliori in cui cercare fossili di microbi su Marte , fornendo quindi indicazioni preziose sulle future missioni Mars 2020 Rover della Nasa e ExoMars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea. I ricerca tori guidati da Sean McMahon hanno rilevato che le rocce sedimentarie (di fango compatto o di argilla) potrebbero conservare antiche ...

Ragazzo di 13enne in coma etilico in fin di vita all'ospedale - trovate anche Tracce di hashish : di Mariagiovanna Capone Ennesima tragedia che coinvolge un minorenne durante la movida del sabato sera. Un Ragazzo di appena tredici anni è giunto intorno alle 23.30 all'ospedale Santobono di Napoli ...

Napoli - 13enne in coma etilico ricoverato in fin di vita al Santobono - trovate anche Tracce di hashish : Ennesima tragedia che coinvolge un minorenne durante la movida del sabato sera. Un ragazzo di appena tredici anni è giunto intorno alle 23.30 all'Ospedale Santobono di Napoli con un codice rosso. ...

Tre atenei italiani in cerca di Tracce di vita aliena nel Cosmo : Per rintracciarne le tracce sono attivi in tutto il mondo equipe di scienziati che, grazia all'ausilio dei radiotelescopi più potenti, scrutano pazientemente il Cosmo in cerca di specifiche tracce di ...