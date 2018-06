Tra bufale e falsi miti | 150 luoghi comuni smascherati dall’Istituto Superiore della

Segnalazione messaggio inolTrato in WhatsApp : aggiornamento anti-bufale di giugno : Ci siamo, la Segnalazione di un messaggio inoltrato in WhatsApp è tra noi: l'etichetta che ci indica come una nota non sia originale ma magari frutto di una catena (pure inopportuna) è attiva nell'ultimo aggiornamento beta per la versione Android dell'applicazione di messaggistica 2.18.179. Di certo una grande bella conquista se pensiamo ai possibili benefici che potremmo trarre da questo semplice ma utilissimo strumento. A dare la lieta ...

Il Presidente della Repubblica può scegliere i Ministri? Tra bufale e chiarimenti sui poteri : Uno dei dilemmi più delicati delle ultime ore qui in Italia riguarda senza ombra di dubbio il Presidente della Repubblica e la possibilità per quest'ultimo di poter scegliere i Ministri, almeno stando ai poteri che gli sarebbero stati conferiti dalla Costituzione. La scelta di Mattarella, che ha posto il veto nei confronti di Savona, inducendo in questo mondo Conte a fare un passo indietro rispetto all'incarico che gli era stato affidato, ha ...

La sTrana storia dell'eredità della vecchina a Berlusconi e altre bufale che girano in rete : Mettetevi comodi. È una storia lunga. Vorremmo portarvi nel meraviglioso mondo - che da sempre affascina i giornalisti - dello strano ma vero. Solo che a volte si rivela strano ma falso. Un mondo dove le eredità spuntano all’improvviso, dove si trovano tesori dimenticati da parenti lontani in un baule o nell’intercapedine di un muro. Ma dove gli avvocati non sono avvocati, le Fondazioni sono fondate sul nulla visto che ...

Donnarumma e Suso Tra bufale e mezze verità - le dichiarazioni di Fassone Video : Archiviata la stagione con la conquista del 6° posto in campionato, fondamentale per programmare al meglio il prossimo anno, il Milan si tuffa nel mercato. Da una parte c'è una campagna acquisti ancora da iniziare, dall'altra due questioni interne da risolvere. In merito a quest'ultimo aspetto, il riferimento è per le note vicende legate a Donnarumma e Suso. Il giovane portiere, all'indomani della prestazione negativa nella finale di Coppa ...

La procura di Bologna dissequesTra il sito antibufale Butac : ... riconducendo il provvedimento di sequestro ai necessari canoni di proporzionalità invocati da più parti, anche da rappresentanti del mondo della politica e del giornalismo, salvaguardando così la ...

SequesTrato sito anti bufale - è rivolta sui social : Bloccato dalla Polizia Postale il blog bufaleUnTantoAlChilo per la denuncia di un medico olistico, il fondatore: “decisione esagerata”