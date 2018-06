Toyota - Tre GT86 personalizzate per la 24 Ore di Le Mans

quattroruote

(Di venerdì 8 giugno 2018) Mancano ormai pochi giorni alla 24 Ore di Lee per ingannare l'attesa e tenere viva l'attenzione le Case coinvolte stanno mettendo in campo una serie di iniziative. La BMW è pronta a presentare in Francia la Serie 8 derivata dalla GTE presente in gara, la Porsche farà correre le 991 RSR con le livree celebrative dei 70 anni, mentre laha scelto di commemorare la propria presenza alla Sarthe con tre esemplari personalizzati della. La scelta del modello non è un caso, dal momento che il 2018 celebra la ottantaseiesima edizione della gara di durata francese.Le tre livree storiche. Le coupé, realizzate dalla filiale inglese dellacome esemplari unici non destinati alla vendita, replicano fedelmente la livrea di tre prototipi da competizione che sono entrati nella storia del marchio a Le: la TS010 del 1992, la TS020 del 1998 e la TS050 Hybrid del 2016. Le tre ...