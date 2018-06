Totally Accurate Battlegrounds è il battle royale più popolare su Steam dal lancio di

eurogamer

(Di venerdì 8 giugno 2018), un gioco che è nato come uno scherzo e che prende in giro titoli più blasonati come Fortnite o PUBG, è diventato il più grandesudaldi PlayerUnknown's.Come riporta VG247.com, il gioco è stato pubblicato gratuitamente per le prime 100 ore e questo sembra aver dato una spinta notevole alla sua popolarità. Tuttavia, anche Radical Heights, disponibile per il free download, non si è mai avvicinato ai 20.000 giocatori simultanei che sono stati gestiti da.Il gioco, basato su una grafica per nulla realistica, è caratterizzato dall'applicazione delle leggi della fisica a qualsiasi oggetto presente su schermo e, questo, a quanto pare,sembra aver riscosso successo presso il pubblico, stando alla valutazione "molto positiva" su.Read more…