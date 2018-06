Torna domenica “Area P Milano incontra la poesia”

Pescara : Torna l'Ironman - domenica chiude anche l'Asse attrezzato : Tuttavia la famosa manifestazione, assicurano gli organizzatori, non perderà il suo fascino di evento sportivo seguito in tutto il mondo, in grado di richiamare ogni anno a Pescara migliaia di ...

Sapore di Mara : Torna la sfida Venier-D'Urso. Come sarà la domenica in tv : Da settembre in poi la casalinga di Voghera dovrà allacciarsi le cinture. Tenere il telecomando a portata di mano per fare continuamente zapping tra un salotto e l'altro della tv. Su Raiuno torna Mara ...

San Piero a Sieve. Domenica Torna l’appuntamento con Mercanzie in Piazza : Domenica 10 giugno, come ogni seconda Domenica del mese torna, con inizio alle 9 e per l’intera giornata, Mercanzie in

Mara Venier Torna a condurre Domenica In : tempo di cambiamenti in Rai Video : La prossima stagione televisiva sara' caratterizzata da numerosi cambiamenti all'interno di alcuni dei programmi più noti della Rai. Si partira' con la trasmissione pomeridiana La Vita in Diretta, che in questi ultimi anni è stata presentata da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il conduttore romano, però, dovrebbe lasciare il programma, sostituito da Tiberio Timperi. Mara Venier, com'è noto, in passato è stata la padrona di casa per eccellenza ...

Musei gratis - il 3 Giugno Torna la Domenica al museo : Domenica Musei gratis: il 3 Giugno torna la #Domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che prevede l'ingresso gratuito in tutti i Musei e nelle aree archeologiche...

Domenica 10 Giugno Torna la Nasino Galero Trail 2018 : Domenica 10 Giugno torna la Nasino Galero Trail 2018. Una gara nel piccolo comune dell'entroterra ingauno che prevede due percorsi, quello breve 10 km D+ 500 e quello lungo 22 Km D+ 1200. La ...

Torna la Giornata delle Dimore Storiche Italiane : tanti gli appuntamenti per domenica 27 maggio 2018 : Tante le iniziative di questa Giornata, come eventi eno-gastronomici, spettacoli, mostre, concorsi fotografici. Per consultare il programma completo con tutte le aperture regionali: www.adsi.it ...

Meteo Lombardia : temperature estive - ma da domenica Torna l’instabilità : La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia per ...

Meteo : in Lombardia temperature estive - ma da domenica Torna instabilità : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel ...

Massa Marittima (GR) : domenica Torna il Balestro del Girifalco - 120ª edizione : Tutto pronto a Massa Marittima, città d’origine medievale delle Colline Metallifere (GR), per la 120ª edizione del Balestro del Girifalco domenica 27 maggio, una suggestiva rievocazione storica tra i tre antichi Terzieri della città (Borgo, Cittanuova, Cittavecchia), che si sfidano in una gara di abilità con le balestre e che si svolge, come tradizione, l’ultima domenica di maggio e ogni 14 agosto. Anteprima della gara domani sabato 26 maggio ...

Caterina Balivo Torna su Rai Uno con un nuovo programma. Cambiano anche Domenica In e La Vita in Diretta : di Simone Pierini Caterina Balivo torna su Rai Uno . La conduttrice napoletana di Detto Fatto trasloca sul canale principale della tv nazionale a 8 anni di distanza dall'ultima sua apparizione con un ...