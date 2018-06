Torna Campania ECO Festival | sul palco Willie Peyote | Speaker Cenzou e Barone Lamberto

Quattro tartarughe Tornate in mare in Campania : Hanno finalmente ripreso il largo le Quattro tartarughe salvate quest’inverno dal Centro Tartanet dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, in Campania. L’evento, che si e’ svolto questa mattina sulla spiaggia di Puolo, nel comune Bandiera Blu di Massa Lubrense (Napoli), e’ stato seguito da oltre 100 persone. Presente anche la Capitaneria di Porto di Massa Lubrense e il tenente colonnello Aztori della Guardia di Finanza di Napoli.-- Le ...

Torna il maltempo in Campania : allerta pioggia dalle 6 di domani : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Sull'intero ...