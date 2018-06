Torino festeggia i 70 anni Porsche

Salone Auto Torino - Italdesign festeggia i 50 anni : ... nello stand lungo corso Massimo D'Azeglio sarà esposta, in anteprima nazionale, l'ultima creazione dell'azienda di servizi per il mondo dell' Auto motive. Si tratta di Pop.Up Next, soluzione integrata ...

Sabato sera, durante i festeggiamenti dei tifosi della Juventus a Torino per il 34esimo Scudetto, un tir sul quale stava festeggiando un gruppo di tifosi ha urtato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all'angolo con via Chiesa della Salute. I