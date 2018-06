Tokyo apre poco mossa | -0 | 08

Borsa - Tokyo apre poco variata a -0 - 08% : 03.30 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che guardano agli sviluppi dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, e le trattative in corso tra le principali economie al G7 in corso in Canada, dopo la decisione degli Usa di imporre dazi nei confronti dei principali Paesi alleati. L'indice Nikkei cede appena lo 0,08% a quota 22.804,91. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 51% - : ANSA, - Tokyo, 7 GIU - La Borsa di Tokyo apre gli scambi col segno più in scia alla chiusura positiva degli indici azionari Usa, con il Dow Jones nuovamente sopra quota 25mila, e l'indebolimento della ...

Borsa - Tokyo apre la seduta a +0 - 51 : 02.58 La Borsa di Tokyo apre gli scambi con il segno più in scia alla chiusura positiva degli indici azionari Usa, con il Dow Jones nuovamente sopra quota 25mila, e l'indebolimento della divisa nipponica sulle principali valute. L'indice Nikkei mette a segno un rialzo dello 0,51% a quota 22.741,96, con un guadagno di 116 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 110,10, e sull'euro a un valore di 129,70.

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 34% - : Tokyo, 5 GIU - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in positivo, trainata dal record del listino tecnologico del Nasdaq in Usa e mentre si attenuano i timori di ulteriori ripercussioni commerciali tra ...

Tokyo apre positiva - Nikkei +0 - 34% : 2.46 La borsa di Tokyo inizia gli scambi in positivo, trainata dal record del listino tecnologico del Nasdaq in Usa e mentre si attenuano i timori di ulteriori ripercussioni commerciali tra i principali paesi in vista del G7 in Canada. L'indice Nikkei avanza dello 0,34% a quota 22.551,31, con un guadagno di 75 punti. Sul mercato valutario intanto lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a quota 109,90, e sull'euro a un livello di ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 85% - : ANSA, - Tokyo, 4 GIU - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi, dopo i dati incoraggianti dal mercato del lavoro ...

Borsa Tokyo apre in ribasso - -0 - 46% - : ANSA, - Tokyo, 1 GIU - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, seguendo la correzione avvenuta in Europa e Stati Uniti, in reazione all'applicazione di dazi Usa sulle ...

Borsa - Tokyo apre in ribasso a -0 - 46% : 02.37 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, seguendo la correzione avvenuta in Europa e Stati Uniti, in reazione all'applicazione di dazi Usa sulle importazioni di avciaio e alluminio dall'Ue, Canada e Messico. L'indice Nikkei cede lo 0,46% a quota 22.099,14, con una perdita di 102punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a quota 108,70, e si apprezza anche sulla moneta unica, a un valore di 127,10.

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 66% - : ANSA, - Tokyo, 31 MAG - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, mentre si attenuano le preoccupazioni legate all'instabilità politica in Italia, avvalorate dal rialzo sostenuto di ...

Borse - Tokyo apre in rialzo a +0 - 66% : 02.35 apre in rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei guadagna lo 0,66% nelle prime battute a 22.163,40 punti. Il listino nipponico è risalito dopo le perdite della vigilia, per l'incertezza politica in Italia, sulla scia di Wall Street.