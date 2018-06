Tito e gli alieni | commedia tra favola e fantascienza

Film in uscita - cosa vedere : da La Terra dell’Abbastanza a Tito e gli Alieni con Valerio Mastandrea : LA Terra dell’Abbastanza dei fratelli D’Innocenzo. Con Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Luca Zingaretti. Italia 2018. Durata: 96’. Voto 4/5 (AMP) “Riteniamo il cinema sia una materia per tutti e che chiunque, anche dei 28enni come noi, possano affrontare temi ultimi, fondativi insomma”. Damiano e Fabio D’Innocenzo sono gemelli, arrivano dall’alberghiero ma parlano (all’unisono e ugualmente scrivono) consapevolmente di cose alte, di cose ...

Paola Randi racconta una scena di Tito e gli alieni : “In questa scena vediamo il sogno del piccolo Tito. Il suo desiderio è entrare nel laboratorio segreto dello zio per scoprire che cosa accade”, dice la regista. Leggi

Il parTito dei sindaci per le famiglie Arcobaleno : Il partito dei sindaci ha deciso di andare all’attacco. Ormai è una strategia comune, utilizzando l’unica strada possibile per le coppie omosessuali che chiedono il riconoscimento dei figli: la trascrizione nei registri dell’Anagrafe di entrambi i genitori. Le città dove sta avvenendo iniziano a essere numerose, da Torino a Milano, da Rovereto a Fi...

Tito e gli alieni - film gioiello di Paola Randi - Recensione e video : ... il professor Mastandrea s'è andato a stabilire nei paraggi di uno dei luoghi più desolati e misteriosi al mondo: l' Area 51 in pieno polveroso Nevada, dove chi è un po' informato di cose ufologiche ...

Immobiliare : gli invesTitori puntano su Olanda e Portogallo : ... nonostante i timori legati al surriscaldamento di alcuni mercati e all'impatto di possibili misure protezionistiche sull'economia globale. Sul fronte italiano è interessante vedere come Roma si stia ...

Immobiliare : gli invesTitori puntano su Olanda e Portogallo : ... industria, , registra nel primo trimestre 2018 un ottimismo generalizzato, nonostante le preoccupazioni su valutazioni eccessive in diversi mercati e sulle potenziali implicazioni per l'economia ...

Rugby - test match Italia-Giappone : il XV ufficiale e la formazione degli azzurri. Campagnaro torna Titolare - novità Pasquali : Connor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha ufficializzato il XV con cui affronterà il Giappone nel test match in programma sabato 9 giugno (ore 07.45 italiane) a Oita. Gli azzurri se la dovranno vedere contro la selezione nipponica a casa loro nel primo di due incontri ufficiali nel Paese che ospiterà il prossimo Mondiale. Scenderanno in campo 11 dei 15 uomini che settimana scorsa hanno sconfitto lo Yamaha Jubilo per 52-19. ...

Tito E GLI ALIENI di Paola Randi (2017) : Dopo il fortunato passaggio al Torino Film Festival 2017, tradizionale vettore del cinema italiano più sperimentale e fuori dagli schemi, sbarca in sala l'inconsueta commedia TITO e gli ALIENI, opera seconda di Paola Randi (Into Paradiso) con protagonista Valerio Mastandrea. Un film decisamente lontano dai classici stilemi nostrani, a partire dalla curiosa ambientazione: il deserto del Nevada nei pressi della famigerata ...

Silvio Berlusconi - il piano pazzesco per togliergli il parTito : occhio a Carlo Calenda : Per ora, l'unica certezza in Forza Italia è che si oppone al governo M5s-Lega. Si dice che Silvio Berlusconi avrebbe dato licenza di picchiare duro contro Giuseppe Conte. Ma secondo La Stampa , su cui ...

L'attualità di Franco Modigliani nel dibatTito sulle pensioni : La legge Fornero non l'ha neppure citata, il presidente Conte, nel suo lungo intervento al Senato. Eppure la sua revisione, quando non la sua revoca, era stata tra i punti centrali della campagna. Dimenticanza? Prudenza? Come che sia, non c'è dubbio che ci sarà presto chi provvederà a rimediare. D'altronde quello della riforma pensionistica è un tema che tiene banco da più di un quarto di secolo. Esattamente da ...

Nel suq gesTito dagli immigrati in vendita donazioni della Onlus : Un suq abusivo gestito da stranieri e nomadi a pochi metri dall"Università Bocconi, tra viale Castelbarco e viale Toscana, a Milano. Lì dove sorgeva l"ex centrale del latte oggi si contratta, si vende e si compra di tutto: dai biscotti fino al pesce, passando per vestiti, scarpe, pentole e piccoli elettrodomestici. (Clicca qui per il video)Viaggio tra gli abusiviQuesto mercato nero a cielo aperto, esteso su due corsie, sfrutta la solidarietà di ...

La figlia di Harry e Meghan non avrà alcun Titolo nobiliare : Il principe Harry e Meghan Markle il giorno del loro matrimonio (il 19 aprile 2018) sono diventati rispettivamente il duca e la duchessa del Sussex. Ma se avranno una figlia femmina, questo titolo non potrà essere trasmesso. A un erede maschio, invece, sì. Questa «discriminazione» dipende da un antico e rigido protocollo reale secondo il quale il titolo nobiliare può essere trasmesso solo tra uomini. E ciò vuol dire che se il nipote di ...

Rajoy abbandona presidenza Pp e politica : 'È la cosa migliore per me - per il parTito e per la Spagna' : Ma con Mariano Rajoy si chiude un'era nella forza politica erede di Alleanza Popolare, che come la Balena Bianca della vecchia Cd è stata decimata da scandali di corruttele e numerose Tangentopoli. ...

Le azioni che piacciono agli invesTitori consapevoli : Brookfield Infrastructure opera in un settore indispensabile che genera flussi di cassa costanti per tutto l'anno, in qualsiasi economia. In secondo luogo, ha una diversità geografica molto ampia. ...