Tiro con l’arco – Otto medaglie per le squadre azzurre | domani 5 azzurri nelle finali

Ora o mai più - Donatella Milani conferma il suo riTiro - al suo posto Francesca Alotta (Retroscena Blogo) : UPDATE 8 giugno 2018Con un post pubblicato su Facebook, Donatella Milani conferma la nostra indiscrezione. Dunque, la sua partecipazione al programma di Amadeus sarà limitata solo alla prima puntata in onda stasera (e registrata una settimana fa) su Rai1. Al suo posto, secondo quanto ci risulta, dalla seconda puntata (si registrerà stasera) ci sarà Francesca Alotta.Ciao miei cari amici e fans, sto notando che gia' su internet e testate ...

Tiro con l’Arco - l’Italia continua a ottenere vittorie nella Para-Archery European Cup : Dopo le otto finali conquistate mercoledì dalle squadre, nella giornata di ieri hanno ottenuto il pass per le sfide per le medaglie Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno, entrambi per l’oro arco olimpico l’Italia continua a mietere successi sulla linea di Tiro di Olbia alla Para-Archery European Cup. Dopo le otto finali conquistate ieri dalle squadre, nella giornata di oggi volano alle sfide per le medaglie Stefano Travisani ed Elisabetta ...

PRIMAVERA. Tare verso la conferma per Bonacina. E il riTiro : Nonostante la retrocessione in Primavera 2, Tare sarebbe intenzionato a riconfermare il tecnico e per parlarne, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un incontro tra i due che ...

Insalata italiana contaminata da salmonella : scatta il riTiro in Europa : È scattato l’allarme alimentare per alcune insalate miste provenienti dall'Italia contaminate dalla salmonella enterica. Attraverso una nota del 5 giugno 2018 numero 2018 1545 l’agenzia europea ha lanciato l’allerta, sottolineando il possibile pericolo contaminazione al quale possono andare incontro i consumatori. Insalata mista contaminata: di cosa si tratta Sono in corso le indagini e i relativi ritiri della verdura messa sotto accusa ...

Volley : A2 Femminile - Valentina Tirozzi ritorna a giocare a Conegliano : Conegliano , TREVISO, - Valentina Tirozzi torna a giocare nell'Imoco Conegliano. La 32enne schiacciatrice avellinese, alta 182 cm, è stata presentata oggi in centro a Treviso dalla società che lasciò ...

Tiro con l’arco – AI Para-Archery European Cup otto finali a squadre azzurre : L’Italia domina alla European Para-Archery Cup di Olbia. Gli azzurri conquistano in totale otto finali tra squadre e mixed team, 5 per l’oro e 3 per il bronzo, tutte in programma venerdì. Domani tutti i match individuali fino alle semifinali La linea di Tiro di Olbia è terra di conquista per la Nazionale Italiana. La giornata di oggi a Olbia, dove si sta svolgendo la European Para-Archery Cup, porta in dote ben otto finali per gli azzurri. ...

RISULTATI SERIE C/ Andata semifinali playoff : SudTirol e Siena vincono di misura : RISULTATI playoff SERIE C: diretta gol live score: Sudtirol e Siena vincono in casa, entrambe le partite finiscono 1-0 con gol nella ripresa e per gli altoatesini addirittura nel recupero(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:42:00 GMT)

Risultati playoff Serie C - Cosenza beffato nel finale contro il SudTirol ma per la qualificazione è ancora tutto aperto : Risultati playoff Serie C – Si è giocata l’andata delle semifinali dei playoff di Serie C, nel primo match in campo Sudtirol e Cosenza. Continua il sogno del club calabrese che punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B, adesso avrà l’occasione di conquistare la finale davanti al pubblico amico nonostante la sconfitta nella gara d’andata, beffa nel finale e nel recupero, decide una rete di Cia per il definitivo ...

Viaggi & Turismo : estate nei Belvita Leading Wellnesshotels SüdTirol - dove attivo fa rima con relax : Le proposte active arricchiscono l’esclusiva offerta wellness degli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol nella stagione estiva. A partire dal Naturhotel Lüsnerhof si può esplorare la Valle di Luson, la “valle degli escursionisti”: fra le più belle dell’arco alpino, è facilmente accessibile e punto di partenza per innumerevoli percorsi. Il fondovalle, protetto dall’imponente massiccio dolomitico, mantiene un clima ...

L'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI promuove la Prevenzione della Tiroide : L'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport CONI promuove da lunedì 18 Giugno a sabato 21 Luglio l'iniziativa Prevenzione della Tiroide, volta alla sensibilizzazione sul tema della Prevenzione Tiroidea ed endocrinologica. ...

ZIYECH ALLA ROMA?/ Lo ha confermato ai compagni di Nazionale : "Vestirò giallorosso!" : ZIYECH ALLA ROMA? Affare con l'Ajax da oltre 30 milioni: il direttore sportivo Monchi ha già il sì del centrocampista. Ha confermato la notizia anche ai compagni di Nazionale(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:52:00 GMT)

Tiro con l’Arco – Para Archery European Cup - ottimo avvio degli azzurri nel W1 e nel compound : Primi risultati per la European Para-Archery Cup di Olbia e azzurri subito protagonisti nel W1 e nel compound, tutti in gara nelle eliminatorie e per alcuni anche il passaggio del primo turno in virtù dei buoni punteggi in qualifica Ottima prova questa mattina per Maria Andrea Virigilio che chiude le prime settantadue frecce a quota 661 e il terzo posto dietro alla russa Stepanina Artakhinova (673) e la brasiliana Jane Karla Gogel (664). Giulia ...

Scaletta e ospiti Wind Music Awards il 5 giugno all’Arena di Verona con Giorgia - Elisa - Il Volo : orari e riTiro biglietti : Seconda ed ultima serata dei Wind Music Awards il 5 giugno all'Arena di Verona per una nuova carrellata di ospiti italiani. L'internazionale atteso oggi a Verona è Mihail. Ai Wind Music Awards il 5 giugno ci sarà Giorgia. Presente anche Elisa. Ci saranno poi Francesco Gabbani e Gianna Nannini e ancora Federica Carta e Shade. Il trio pop composto da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali salirà sul palco stasera. All'Arena di Verona è atteso ...

Tiro con l’arco - in scena il Para-Archery European Cup : 22 le Nazioni e 117 gli atleti in gara delle categorie Olimpico, Compound e W1 per il Para-Archery European Cup Dopo i tiri di prova ufficiali svolti questa mattina e nel pomeriggio, questa sera la cerimonia di apertura della Para-Archery European Cup di Olbia, alla sua seconda edizione, che vedrà presso il Geo Village il doppio dei partecipanti rispetto allo scorso anno: 22 le Nazioni (anche extra europee, come Corea del Sud, Australia, ...