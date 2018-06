Tina Costa | 92 anni | partigiana alla testa del Gay Pride | Starò in piazza fino

huffingtonpost

(Di venerdì 8 giugno 2018) "Starò ina quando avrò l'ultimo respiro, perché so di essere dparte del giusto e che le mie idee sono condivise da tanti".ha la tenacia di chi sa che conquistare un diritto è un punto di arrivo, ma pure un inizio, perché se non lo coltivi, se non lo difendi, rischi di perderlo. Il diritto che lei, staffettasulle colline riminesi, ha conquistato insieme a tutti coloro che fecero la Resistenza, si chiama libertà - "la mia passione più grande", ci dice - e per difenderlo partecipa a tutti i cortei.Ha cominciato a ribellarsi al fascismo all'età di 7- "la maestra delle elementari voleva che indossassi la divisa di Figlia della Lupa, ma io ho succhiato un altro latte, sono cresciuta in una famiglia comunista e così rifiutai, accettando le punizioni che ne seguirono. Ora che le ...