Tina Cipollari | l’ex marito Chicco Nalli le dedica una lettera di amore eterno

KIKO A Tina CIPOLLARI/ “Cara Tina - ci sarò sempre - in qualunque momento” : La storia tra Tina CIPOLLARI e KIKO è finita. i due si sono separati, ma tra loro continua a esiste un legame molto forte. Ecco la lettera scritta dall'ex marito(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:23:00 GMT)

Chicco Nalli ancora vicinissimo all’ex moglie Tina Cipollari : Anche se non vivono più insieme e si sono ormai lasciati, Chicco Nalli e l’ex moglie Tina Cipollari sono ancora molto legati. A rivelarlo è proprio l’hair stylist delle dive, che in un’intervista a Mio ha svelato di cenare tutte le sere con la vamp di Uomini e Donne. Dopo 12 anni d’amore e tre figli, gli ex sono rimasti uniti e, molto probabilmente, lo rimarranno per sempre. Oggi Chicco Nalli, in arte Kikò, ha un nuovo ...

Tina Cipollari - l'ex marito Kikò Nalli rivela : «Lei è intoccabile. Tutte le sere ceniamo insieme : Una relazione in crisi, ma Kikò Nalli , al settimanale Mio, svela come sta vivendo il momento di separazione da Tina Cipollari . 'Quasi Tutte le sere ceniamo insieme. Se dobbiamo presenziare a un ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani commenta la pace con Tina Cipollari Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne [Video], il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novita' svelano che Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno siglato una tregua durante l'ultima puntata del trono over. Un gesto che si aspettavano in molti dopo i continui scontri quasi al limite della decenza. U&D: Gemma Galgani e Tina Cipollari fanno pace Gemma Galgani e ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e Gemma Galgani fanno pace (video) : Ci voleva l'ultima puntata stagionale di Uomini e Donne per far fare pace a Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due "primeDonne" del programma pomeridiano di Canale 5 si odiano da tempi immemori, e spesso gli atteggiamenti dell'opinionista nei confronti dell'over sono stati assai eccessivi, ma finalmente sembrano riuscite a trovare un punto d'incontro. Durante la puntata del 1 giugno, infatti, le due hanno ballato insieme e si sono abbracciate. ...

Chicco Nalli torna a parlare di Tina Cipollari : “Guai a chi la tocca” : Tina Cipollari dopo la rivelazione a Uomini e Donne: parla Chicco Nalli Come molti sapranno ieri Tina Cipollari a Uomini e Donne ha parlato del suo ex marito Chicco Nalli. In quella circostanza ha rivelato ai telespettatori di essere rimasta in buoni rapporti con il popolare parrucchiere, asserendo di non aver alcun problema se si dovesse fidanzare con un’altra donna. Inoltre ha anche aggiunto, che sarebbe felicissima di partecipare un ...

Tina Cipollari e Gianni Sperti - quanto guadagnano? / Svelato il cachet degli opinionisti di Uomini e Donne : Tina Cipollari e Gianni Sperti, quanto guadagnano i due opinionisti di Uomini e Donne? Svelati i cachet dei due elementi fissi dello show di Maria De Filippi(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:40:00 GMT)

UeD oggi - arriva la pace tra Tina e Gemma : il forte gesto della Cipollari : Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari e Gemma Galgani ballano e si abbracciano in studio A Uomini e Donne sembra essere arrivata la pace tra Tina e Gemma. In particolare, a fare un passo avanti ci pensa la Cipollari. Le due iniziano a ballare insieme tra una risata e l’altra. Nessuno si sarebbe mai asepttato […] L'articolo UeD oggi, arriva la pace tra Tina e Gemma: il forte gesto della Cipollari proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Tina Cipollari sull'ex marito : "Lo porterò sempre nel cuore" : Tina Cipollari è tornata a parlare del suo ex marito , ma in un contesto del tutto insolito. Durante l'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne , l'opinionista ha voluto difendere Giorgio ...

Tina Cipollari : «Pretendo di essere la testimone di nozze del mio ex marito Chicco Nalli» : Tina Cipollari sorprende tutti. Per una volta mette da parte i suoi toni spesso esagerati e dai tratti un po' kitsch e si lascia andare a dichiarazioni intime e sincere. Lo fa nel corso della puntata ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari parla per la prima volta dell’ex marito : “Lo porterò sempre nel cuore” : Tina Cipollari rompe il silenzio e per la prima volta parla pubblicamente della separazione dal marito Chicco Nalli. La coppia si era conosciuta negli studi di Uomini e Donne, vivendo ben 15 anni d’amore, durante i quali sono nati i tre figli: Mattias, che ha 14 anni, Francesco di 12 e Gianluca che ha 11 anni. La loro relazione è terminata, dopo una lunga crisi, qualche mese fa, ma Tina Cipollari non ha mai rilasciato interviste riguardo ...

Tina Cipollari e Gemma Galgani/ Uomini e Donne : ballano insieme e fanno pace. Quanto durerà la tregua? : Tina Cipollari e Gemma Galgani salutano il pubblico di Uomini e Donne con una sorpresa: la dama torinese e la vulcanica opinionista fanno finalmente pace.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Chicco Nalli e Tina Cipollari : la rivelazione di lei è spiazzante. Succede tutto in studio - a Uomini e Donne : Anche questa stagione di Uomini e Donne volge al termine. L’ultima puntata del trono over è stata trasmessa giovedì 31 maggio ma figuratevi se si poteva chiudere il sipario senza una qualche sorpresa, un colpo di scena. Come sempre, hanno dominato la puntata Gemma Galgani (e il corteggiatore Marco) e Giorgio Manetti, ma la vera protagonista è stata Tina Cipollari, che per la prima volta ha parlato del suo ex marito, Chicco Nalli, in ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari : 'Pronta a fare da testimone di nozze a Chicco' Video : Tina Cipollari è tornata a parlare della relazione con l’ex marito nel corso della puntata del 31 maggio del trono over di Uomini e Donne. L’opinionista ha richiamato la fine del suo rapporto con Chicco Nalli nel replicare ad una signora del pubblico che attaccava Giorgio Manetti [Video]. Il cavaliere è finito nel mirino per aver chiesto a Gemma di voler fare un “ultimo ballo” con lei. “E’ il modo migliore per superare le incomprensioni e ...