The Last of Us | Part II uscirà nel 2018 | secondo due retailer australiani

Un nuovo ruolo per Eric Dane dopo The Last Ship : l’ex Mark Sloan di Grey’s Anatomy nel pilot di Euphoria : C'è già qualcosa che bolle nella pentola del futuro di Eric Dane dopo The Last Ship: l'attore sarà infatti il co-protagonista del pilot di Euphoria, nuovo progetto televisivo targato HBO. A riportare la notizia è Deadline, che descrive la possibile futura serie come una storia di "droghe, sesso, identità, trauma, social media, amore e amicizia". L'ex Mark Sloan di Grey's Anatomy, il cui ruolo in Euphoria è ancora top secret, sarà affiancato ...

Cast e personaggi di The Last Ship 3 al via sul 20 dal 4 giugno : programmazione e anticipazioni degli episodi : Cast e personaggi di The Last Ship 3 tornano in onda oggi, 4 giugno, per la prima volta in chiaro per la gioia dei fan di Eric Dane (e di Grey's Anatomy) ma anche per quelli del genere. Ad ospitare gli episodi della terza stagione, ancora inediti in chiaro, sarà il nuovo canale di Mediaset, 20, che proprio oggi, a partire dalle 22.40, permetterà al suo pubblico di andare oltre il finale della seconda stagione e osservare da vicino quello che ...

Il director di God of War è entusiasta del paragone con The Last of Us : God of War è senza dubbio un ottimo gioco, giocandolo però non si possono non notare elementi che ritroviamo in titoli del calibro di Horizon: Zero Dawn o The Last of Us. Naturalmente questo non è un male, del resto è lecito prendere ispirazione dai punti di forza di altri giochi.Durante un'intervista con Gamingbolt, il director Cory Barlog ha ammesso che Sony condivide spesso tecnologie proprietarie tra i suoi studi, permettendo così che ...

Tyler Posey di Teen Wolf e KJ Apa di Riverdale insieme sul set di The Last Summer : Cosa succede se si mettono insieme Tyler Posey di Teen Wolf e KJ Apa di Riverdale? Fan dei Teen drama impazzite e un film di sicuro successo. Questo sarà di The Last Summer? È di poco fa la notizia che l'amato Scott della serie tv MTV si è unito al cast della pellicola raggiungendo l'amato protagonista di un altro Teen drama targato The CW, Riverdale. Saranno loro due, insieme a Maia Michell e Jacob Latimore, i protagonisti della pellicola le ...

The Last of Us Part II : Neil Druckmann inizia il conto alla rovescia per l'E3 2018 con un messaggio su Twitter : Non sono state divulgate troppe notizie di The Last of Us Part II dal reveal alla PlayStation Experience 2016, ma, come saprete, durante la conferenza di Sony all'E3 2018, l'attesissimo titolo sarà tra i protagonisti. Chiaramente, i fan non sono i soli entusiasti di vedere The Last of Us Part II, come recentemente espresso da uno degli sviluppatori del gioco.Come riporta Dualshockers, Neil Druckmann di Naughty Dog, il director di The Last of Us ...

The Last of Us Part 2 si prepara all’E3 2018 - Druckmann inizia il countdown : Non abbiamo notizie di The Last of Us Part 2 da quando è stato mostrato l'ultimo trailer alla PlayStation Experience 2016, ma le cose stanno per cambiare in vista della conferenza stampa di Sony all'E3 2018. Chiaramente, i fan non sono i soli entusiasti di vedere qualcosa di più su The Last of Us Part 2, ma anche il team creatore del gioco non sta nella pelle - come recentemente espresso da uno degli sviluppatori del gioco. Nelle ultime ore, ...

Secondo Michael Pachter The Last of Us Part 2 potrebbe arrivare a sorpresa quest'anno : L'E3 di Sony di quest'anno sembrerebbe suggerire che giochi come Death Stranding e The Last of Us Part 2 saranno quelli utilizzati per accompagnare PS4 verso la fine del suo ciclo vitale e che, allo stesso tempo, ci porteranno verso PS5 come accaduto con l'originale The Last of Us, insieme a Beyond: Two Souls, God of War: Ascension e Gran Turismo 6, ovvero i giochi che hanno segnato la fine dell'era PS3.Tuttavia, Secondo Michael Pachter, The ...

The Last Ship cancellata - la serie post apocalittica con Eric Dane finirà dopo la sua quinta stagione : La Nathan James non toccherà altri lidi: la notizia di The Last Ship cancellata è l'ultima che arriva dagli Stati Uniti in questo periodo di rinnovi e cancellazioni in vista della prossima stagione televisiva. Il network statunitense TNT ha dunque ufficializzato che la serie di stampo post apocalittico, che vede Eric Dane nei panni del protagonista Tom Chandler, finirà con la sua quinta stagione, ancora inedita sia in Italia sia negli ...

The Last dance : il doc su Michael Jordan : La sua ascesa ai vertici della NBA negli anni '90 è stata fondamentale per far innamorare tanti giovanissimi di allora di questo sport: per questo la docu-serie rappresenterà l'occasione per ...

Perché The Last of Us Part 2 potrebbe uscire nel 2019 : Non molto tempo fa, è stato confermato che The Last of Us: Part 2 farà Parte della conferenza stampa di Sony PlayStation all'E3 2018, con i fan che sperano fino all'ultimo che il gioco possa uscire entro la fine del 2018. Una speranza dal direttore creativo di Days Gone, John Garvin, che però lascia ben sperare che il gioco di Naughty Dog possa uscire nel corso dell'anno prossimo. L'attesa sarebbe comunque minima, soprattutto Perché c'è ancora ...

Upfront 2018/19 Fox i trailer di Cool Kids - Last Man Standing e The Passage : Non è stata una presentazione dei palinsesti facile per FOX che nel pieno dell'incertezza che regna sulla 20th Century Fox Tv, lo studio televisivo cui il canale è legato ma da cui si staccherebbe in caso di acquisto del gruppo Fox da parte della Disney (vendita che non include la rete Tv), decide di concentrare proprio su produzioni 20th Tv il cuore del suo palinsesto.FOX ha fatto alcune mosse azzardate come le controverse cancellazioni ...

Per la quarta settimana di fila God of War domina nella classifica UK e supera il record di The Last of Us : Remastered tra le esclusive PS4 : Poco tempo fa abbiamo visto come God of War continui ad essere apprezzato tra i giocatori italiani, il gioco di Sony Santa Monica, infatti, ha mantenuto la testa della classifica software e, a quanto pare, anche i giocatori nel Regno Unito si sono persi nell'ultima avventura di Kratos.Il gioco mantiene la prima posizione nella graduatoria UK per la quarta settimana di fila, superando, così, il record che apparteneva a The Last of Us: Remastered ...

God of War e The Last of Us : due padri a confronto - editoriale : In una delle innumerevoli interviste rilasciate prima della pubblicazione di God of War, Cory Barlog ha espresso la sua opinione su un possibile confronto con The Last of Us. Il Director ha allontanato la sua nuova creatura da qualsiasi tipo di comparazione, anche se il concetto della figura paterna avvicina decisamente il lavoro di Santa Monica a quello di Naughty Dog. Partendo proprio da questo punto ci siamo chiesti quanto effettivamente ...

Days Gone troppo simile a The Last of Us? Il team parla della storia : In questi giorni abbiamo appresso molti dettagli su Days Gone grazie al massiccio coverage di GameInformer e alle informazioni arrivate dagli sviluppatori del gioco. Tra le altre cose, abbiamo appreso quanto durerà più o meno il gioco e anche quali prestazioni garantirà su PS4 Pro. Abbiamo anche appreso numerosi dettagli sulla storia, sul protagonista e sul mondo di gioco. Nelle ultime ore il team di sviluppo ha infine affrontato una questione ...