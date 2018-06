tha Supreme | da oggi su YouTube il video animato di “SCUOL4”

Fish parla di Fibra - Jovanotti - tha Supreme e lancia un messaggio ai beatmaker : La storia del rap italiano sarebbe stata molto diversa senza l'apporto fornito negli ultimi venti anni da Big Fish, dapprima con il lavoro assieme a Tormento con i Sottotono – uno dei primi gruppi, assieme agli Articolo 31, ad essere riuscito a portare il rap in un contesto mainstream – e successivamente con le tante basi realizzate nelle ultime due decadi, che tutt'ora produce per i più svariati artisti, anche se il rap non è più la sua ...