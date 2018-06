Terremoto | sciame sismico nel Vesuvio nella notte | oltre 16 scosse in un' ora

Terremoto - 10 scosse in meno di un'ora : sciame sismico scuote l’Etna : Terremoto, 10 scosse in meno di un'ora: sciame sismico scuote l’Etna L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha registrato una decina di scosse tra le 11:36 e le 12.28 con profondità tra gli 11 e i 31 chilometri. Hanno tremato in particolare i centri di Milo e Sant’Alfio, in provincia di Catania Parole chiave: ...

Terremoto oggi a Catania/ Ingv - sciame sismico Sicilia : scossa 3.2 vicino Milo - 25 maggio 2018 - : Terremoto a Catania oggi, 25 maggio 2018. Ingv, sciame sismico Sicilia: scossa magnitudo 3.2 a Milo. Le ultime notizie, gli aggiornamenti.

Terremoto sul Vesuvio : sciame sismico nel cratere/ Otto scosse in poche ore : Ingv rassicura - “tutto normale” : Terremoto sul Vesuvio: sciame sismico nel cratere, Otto scosse in poche ore. Ingv rassicura: “tutto normale”. Le ultime notizie sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:00:00 GMT)

Terremoto - sciame sismico in Sicilia : due scosse in provincia di Messina [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto Centro Italia - sciame sismico per tutta la notte nel Maceratese : Due le scosse oltre magnitudo 3, entrambe con epiCentro a Pieve Torina, ma sono state oltre dieci le scosse sopra magnitudo 2.Continua a leggere

TOSCANA - Terremoto DI OGGI A PISA/ Scossa M 3.6 sentita a Siena : recente sciame sismico nella Val di Cecina : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di PISA. La forte Scossa è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:03:00 GMT)

Terremoto : nuova scossa avvertita in Sicilia; continua lo sciame in Molise : Alle 16:53 (ora italiana) del 25 aprile 2018, una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter ha colpito la Sicilia nord-orientale. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto il suo esatto epicentro poco ad ovest della caratteristica cittadina di Milazzo, sulla costa settentrionale della provincia di Messina. Secondo le stime fornite dai dati preliminari raccolti dalla Sala Sismica di Roma, ...

Terremoto oggi nelle Marche - nuova scossa M3.4/ Macerata - epicentro Pieve Torina : lo sciame sismico terrorizza : Terremoto oggi a Macerata nelle Marche: nuova scossa M 3.4 dopo la scorsa M 4.6. epicentro a Pieve Torina, Muccia e Camerino, lo sciame sismico terrorizza il Centro Italia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Rassegna 11.4. Terremoto di magnitudo 3.4 nella notte a Pieve Torina - lo sciame è in corso : I giovani manifestano per il diritto allo studio appoggiati dai docenti Il Giornale Politica. M5S assente per 300 giorni guarisce col seggio al Senato. La senatrice Bogo Deledda in malattia 243 ...

Terremoto Centro Italia - Borrelli : lo sciame sismico si preannuncia lungo - evacuate 6 famiglie a Pieve Torina : “Questo è uno sciame sismico che è iniziato 18 mesi fa e si preannuncia lungo“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di un sopralluogo a Pieve Torina, a seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11 con epiCentro a Muccia, in provincia di Macerata. A Pieve Torina sono sei le famiglie che hanno lasciato le abitazioni “a cui stiamo dando ...

Terremoto - alle 10.44 nuova scossa nel maceratese. «Sciame sismico da ore» : Continua lo sciame sismico nel maceratese. nuova scossa di Terremoto alle 10.44 a Muccia di magnitudo 3.0. Profondità di 8 chilometri. Ancora paura tra la popolazione. Ci sono state altre...