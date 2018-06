Terremoto Centro Italia | il sindaco di Amatrice | “A Conte chiederò lo snellimento delle

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) “Ho avuto conferma che il premierlunedì ci farà visita ad“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini,facente funzione di(Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: loprocedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazionearee Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio dell’economia“. “al Governo un impegno a fare tutto questo in tempi il più stretti possibile.particolare attenzione affinché si mettano a disposizione dei sindaci dei comuni distrutti strumenti adeguati per poter incidere nella ricostruzione“. L'articolo, ildi: “Aloprocedure per la ricostruzione” Meteo Web.