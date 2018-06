Terra dei fuochi - nuovi fondi e più aree per le bonifiche : Terra dei fuochi e Ilva di Taranto, le priorità. Il neoministro Sergio Costa annuncia un nuovo provvedimento legislativo finalizzato, in particolare, a mettere in sicurezza i Comuni campani ad...

Roma - gli abitanti della Terra dei fuochi della Capitale scrivono al ministro Costa : “Qui più tumori che altrove. Ci aiuti” : “ministro, ci aiuti. Temiamo per le nostre vite e per quelle dei nostri figli”. La prima pec sulla casella di posta del nuovo titolare all’Ambiente arriva dalle popolazioni della terra dei fuochi. Non da quella campana, che Sergio Costa conosce bene avendoci lavorato per anni da comandante regionale della Guardia Forestale. La prima mail al nuovo ministro arriva invece da Roma est, dove la gravità dei danni ambientali perpetrati negli ...

Il primo atto del ministro Costa : 'Terra dei fuochi - il decreto è pronto' : Con la fiducia anche della Camera al governo, è ministro dell'Ambiente con pieni poteri. Dopo l'esperienza da generale dei carabinieri con compiti di intervento in materia ambientale, il napoletano ...

Vibo Valentia - la rabbia dei braccianti in corteo : “Non siamo parassiti - questa Terra saccheggiata dai politici non dai migranti” : Un corteo che dalla tendopoli è arrivato fino al Comune di San Ferdinando. Un centinaio di migranti, guidati dal sindacato Usb, hanno marciato stamattina per manifestare tutta la loro rabbia per l’omicidio di Sacko Saumayla, il maliano di 30 ucciso nelle campagne di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Un colpo di fucile alla testa che non gli ha lasciato scampo mentre stava prendendo delle lamiere d’alluminio in un terreno abbandonato e ...

Il nuovo ministro dell'ambiente Sergio Costa ha guidato l'indagine sulla Terra dei Fuochi : Sergio Costa è nato a Napoli nel 1959. Si è laureato in Scienze Agrarie, con un master in Diritto dell'ambiente. Entrato nel Corpo Forestale, ne è diventato comandante regionale in Campania. Ed è in questo ruolo che all'inizio del Duemila ha guidato la sua indagine più famosa: quella sui rifiuti tossici inTerrati dal clan dei Casalesi nella cosiddetta Terra dei Fuochi, la piana agricola del Casertano al confine ...

Chi è Sergio Costa : dalla Terra dei Fuochi al Ministero dell’Ambiente : Sergio Costa è il nuovo Ministro dell’Ambiente: a indicare il suo nome per il dicastero di via Cristoforo Colombo era stato Luigi Di Maio già lo scorso febbraio. Generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri e comandante della Regione Campania dei Carabinieri Forestali, Sergio Costa, classe 1959, è laureato in Scienze Agrarie con un master in Diritto dell’Ambiente. Ha contribuito a svelare la vicenda della Terra dei Fuochi nel ...

Terra dei Fuochi - l'incarico recuperato dal M5S : La poltrona, decisiva per i destini della Terra dei Fuochi era già stata foderata di verde padano in attesa dell'arrivo della senatrice leghista Lucia Borgonzoni. Ma alla fine, travolto dal pressing ...

Terra dei fuochi non è solo in Campania. I danni si estendono in tutta Italia : Terra dei fuochi non è un marchio di individuazione (negativo) di un territorio bensì la presa di coscienza civile del fenomeno di smaltimento scorretto non dei rifiuti urbani ma dei rifiuti speciali, industriali e tossici. La Campania non è un unicum nel contesto nazionale, ma solo la punta dell’iceberg della scelta criminale di lasciare esclusivamente alla “buona volontà” dell’impresa privata il controllo e il corretto smaltimento dei rifiuti ...

Terra dei Fuochi - comitati in rivolta : 'Dimenticati dai Cinque Stelle' : Giugliano. La nube nera che si alza dalla zona di Casacelle sembra un presagio. È il solito rogo, il solito allarme della Terra dei Fuochi. I residenti della zona si chiudono in casa, arrivano i ...