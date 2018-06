Tennis | termina in semifinale la favola di Cecchinato

tg.la7

: RT @paoloigna1: finisce a Parigi ma se capisce la nuova dimensione inizia qua la favola non termina... Tennis, finisce la favola #Cecchinat… - mckbirdbks : RT @paoloigna1: finisce a Parigi ma se capisce la nuova dimensione inizia qua la favola non termina... Tennis, finisce la favola #Cecchinat… - argo979 : #CecchinatoThiem Termina l'avventura di Marco Cecchinato a Parigi, ma resta una pagina ricca di fiducia per il tenn… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Sul campo principale, il 'Philippe Chatrier', il 25enneta palermitano è stato battuto dall'austriaco Dominic Thiem, numero 8 al mondo, per tre set a zero in due ore e 19 minuti di partita: 5-7,...