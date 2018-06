Tennis | semifinali Roland Garros | resa Cecchinato | Thiem va in finale

Tennis - Roland Garros : gli altri 7 semifinalisti Slam prima di Cecchinato : Venerdì 7 giugno, a 40 anni esatti, il siciliano Marco Cecchinato , numero 72 del mondo, scenderà in campo contro l'austriaco Dominic Thiem in un match che vale un posto in finale al Roland Garros. l'...

Tennis - Barty è la prima semifinalista di Strasburgo : Strasburgo , FRANCIA, - Ashleigh Barty è la prima semifinalista degli ' Internationaux de Strasbourg ', torneo Wta International con un montepremi di 250.000 dollari in corso sulla terra rossa di ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : le semifinali in diretta LIVE dalle 15 : Cilic La programmazione del torneo maschile degli Internazionali di Roma, in diretta su Sky Sport SKY SPORT 1 HD sabato 19 maggio alle 15 prima semifinale alle 19.30 seconda semifinale domenica 20 ...

Internazionali d’Italia 2018/ Diretta Roma Nadal Djokovic streaming video e tv - orario semifinali (Tennis) : Diretta Internazionali d'Italia 2018 Roma, info streaming video e tv: orario delle partite, oggi è il giorno delle semifinali. Spicca Nadal Djokovic (sabato 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 02:00:00 GMT)

Tennis - Thiem-Anderson e Zverev-Shapovalov : semifinali da gustare a Madrid : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Siamo alle semifinali alla Caja Magica di Madrid. Al Mutua Madrid Open, quarto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.200.860 euro, l'austriaco ...

Tennis - Madrid Open : Garcia prima semifinalista : TORINO - Caroline Garcia è la prima semifinalista del Mutua Madrid Open , torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra battuta della capitale ...

Atp Montecarlo 2018/ Diretta live Nadal Dimitrov streaming video e tv - orario (semifinali Tennis) : Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: semifinali nel torneo di tennis Masters 1000 che si gioca nel Principato di Monaco. Grande sfida tra Rafa Nadal e Grigor Dimitrov(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 01:24:00 GMT)

Tennis - Dimitrov è il primo semifinalista di Montecarlo : Montecarlo , Monaco , - Grigor Dimitrov è il primo semifinalista al ' Rolex Montecarlo Masters ', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in corso sulla ...

Tennis - Nadal è il secondo semifinalista di Montecarlo : ROMA - Rafael Nadal è il secondo semifinalista al ' Rolex Montecarlo Masters ', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in corso sulla terra rossa del ...

Tennis - Montecarlo : Dimitrov primo semifinalista - ora incontra Nadal : Al Montecarlo Rolex Masters, nel primo Masters della stagione su terra rossa con un montepremi di 4.872.105 euro, il bulgaro Dimitrov , numero 4 del tabellone, è il primo semifinalista dopo aver ...

Tennis - Fed Cup 2018 : le semifinali. USA favoriti in Francia - tra tedesche e ceche decisivo il doppio? : Nel week end oltre agli spareggi promozione per l’accesso al Gruppo Mondiale 2019 di Fed Cup, si terranno anche le semifinali dell’edizione in corso: a Stoccarda andrà in scena Germania-Repubblica Ceca, mentre ad Aix en Provence si giocherà Francia-USA. Entrambe le sfide si disputeranno sulla terra indoor. Regna sovrano l’equilibrio nella prima sfida, anche se l’assenza di una doppista di livello assoluto da affiancare ad ...

Coppa Davis di Tennis : Bolelli-Fognini ko nel doppio - la Francia è più vicina alle semifinali : Gli azzurri sono sull'1-2 e oggi devono assolutamente vincere gli ultimi due singolari Un'ora e 54 minuti di partita, la durata di una trasmissione tv dal titolo amaro: chi li ha visti? A Genova il ...

Tennis - Kiki Bertens ultima semifinalista del Volvo Car Open : ROMA - Kiki Bertens completa il quadro delle semifinali del ' Volvo Car Open ', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 800.000 dollari in corso sui campi in terra verde di Charleston , in South ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : i risultati di venerdì 6 aprile. Stati Uniti ad un passo dalle semifinali - regna l’equilibrio sugli altri campi : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis 2018 del World Group. A Genova, sulla terra rossa ligure, Italia e Francia sono sull’1-1: al successo in cinque set di Lucas Pouille (6-3 6-2 4-6 3-6 6-1) contro Andreas Seppi, ha risposto il n.1 del Bel Paese Fabio Fognini che ha avuto la meglio nei confronti di Jeremy Chardy in quattro frazioni (6-7 6-2 6-2 6-3), vendicando la sconfitta subita ...