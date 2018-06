Tennis – Marat Safin versione allenatore | “mai coach di un figlio di puttana egocentrico

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018)ha svelato la possibilità di provare a diventaredi un giovane talento, a patto che non abbia un ego spropositato Istrionico in campo ma anche fuori,, talentuoso exta russo, trova ancora oggi il modo di far parlare di sé. Il due volte campione Slam ha aperto alla possibilità di vestire i panni delin futuro, a patto che il ragazzo da allenare abbia delle caratteristiche… particolari: “io? Perché no? Ma a qualcuno che viene da una famiglia normale, e che non abbia un ego spropositato. Oggi non lavorerei mai con un egoistadi. L’ego va bene, ma solo se hai i piedi per terra. Non farei mai il portaborse di nessuno. Mi piacerebbe dare consigli, ma a chi se li merita. Ci sono exti della mia generazione che perdono tempo con degli idioti, non va bene. Non è una questione di soldi, ma di vendere l’anima al ...