Tennis | Cecchinato | me la gioco coi big

Tennis - Roland Garros : Cecchinato : 'Ho dato tutto - Thiem è stato più bravo' : 'Dopo Nadal, Dominic Thiem è il più forte giocatore al mondo su terra battuta. Sapevo a cosa andavo incontro: è solido alla battuta e quando imprime il 'kick' i suoi servizi diventano imprendibili. ...

Tennis - semifinali Roland Garros : resa Cecchinato - Thiem va in finale : Nel ranking di lunedì prossimo Cecchinato sarà numero 27 del mondo e Fognini 15. Intanto Thiem attende in finale il vincente della seconda semifinale tra Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro. Luca ...

Tennis - Cecchinato battuto in semifinale : 15.25 Finisce in semifinale il sogno parigino di Marco Cecchinato. Il 25enne palermitano cede all'austriaco Thiem 75 76 (tb.12-10) 61 dopo 2h17'. Primi due set combattutissimi. Thiem fa il break decisivo all'11° gioco e chiude la prima frazione. Grandi emozioni nel secondo: equilibrio fino al tiebreak chiuso dall'austriaco 12-10 dopo aver annullato 3 set point all'azzurro (ma Thiem conduceva 6-3). Cecchinato accusa il colpo e crolla nel terzo ...

Tennis - Cecchinato - ecco il grande giorno : Una lunga colazione e... : Parla Vagnozzi, coach del palermitano: “La stessa routine di ogni giorno. Solo negli spogliatoi parleremo di Thiem, in quel momento gli ricordo tutto quello che dovrà fare. Non credo che Marco avrà cali mentali”--Anche per i francesi, che spesso non sono così carini nei nostri confronti, oggi è "le grand jour des Italiens", il grande giorno degli italiani perché alle ore 13 Marco Cecchinato, 25enne palermitano, ma cresciuto Tennisticamente al ...

Marco Cecchinato in semifinale a Roland Garros : come vedere in diretta TV e in streaming l'atteso incontro di Tennis : A Parigi, il tennista italiano affronta l'autriaco Dominic Thiem, oggi, venerdì 8 giugno alle 13. Ecco come vedere l'incontro in TV e in streaming in Italia.

Tennis - Roland Garros - Cecchinato chiama l'Italia : 'Contro Thiem voglio calore' : Il sangue ribolle, la delusione ferisce come una coltellata, il messaggio sullo smartphone è una litania funebre alla precarietà del Tennista che non riesce a essere campione: 'Questo è uno sport del ...

Marco Cecchinato è l’uomo nuovo del Tennis italiano o solo una favola? : “Sto vivendo un sogno, ora penserò alla prossima partita”. La risposta è stata ripetuta più volte al termine dei match giocati al Roland Garros: dopo la vittoria sullo spagnolo Carreno Busta (testa di serie numero 10 del torneo), dopo il successo su Goffin (numero 8) e ancora dopo aver superato Novak Djokovic che, seppur non più in cima al mondo, resta uno dei più forti tennisti in circolazione. Così Marco Cecchinato sta vivendo la sua favola, ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato : “Il mio Tennis è cambiato - vicino ai top player. Nato calciatore - ad Alicante la svolta” : Marco CecchiNato si sta preparando alla semifinale del Roland Garros 2018 che giocherà domani contro Dominik Thiem. Il 25enne ha sconfitto Novak Djokovic e sta facendo sognare tutta l’Italia, tornata ad ammirare un tennista azzurro tra i migliori quattro di uno Slam dopo addirittura 40 anni dall’ultima volta. Il palermitano è lo sportivo più cercato del momento ma non si tira indietro e riparte da una ricca conferenza stampa alla ...

Tennis - tutti pazzi per Cecchinato. McEnroe : 'Non va mai in sofferenza' : Cecchinato chi? Dopo il trionfo su Djokovic, la domanda ha attraversato per ore anche le pareti del Roland Garros. Quell'italiano arrivato dal nulla e capace di ergersi fino alle semifinali è entrato ...

Marco Cecchinato - un ragazzo normale cresciuto a «pane e Tennis» : «La racchetta in mano gliel’ho messa io». Zio Gabriele, di cognome Palpacelli, marito della sorella (Anna) della mamma (Stefania), parla di Marco Cecchinato, la speranza azzurra al Roland Garros: è in semifinale dopo aver battuto Djokovic, il penultimo ostacolo è Thiem, che affronterà l’8 giugno al Centrale di Parigi. L’orgoglio di Palpacelli va oltre il legame familiare. «Siamo una grande famiglia allargata, cresciuti a pane e tennis. ...