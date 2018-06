Techetechetè torna dall’8 giugno su Rai 1

superguidatv

(Di venerdì 8 giugno 2018) Al via una nuova stagione di, il popolare programma di video frammenti trasmesso nella fascia access prime time di Rai 1: ecco le anticipazioni Tutto pronto per il ritorno di, il popolare programma che da anni ridona nuova vita al vastissimo repertorio presente nelle Teche della Rai. Scopriamo cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione in partenza su Rai 1.su Rai 1: quando inizia Al via da venerdì 8alle ore 20.40 circa su Rai 1– Il meglio della TV, il popolare programma di video frammenti trasmesso nella fascia di access prime time della prima rete di Viale Mazzini. Il programma spulcia nello straordinario ed immenso repertorio delle Teche Rai andando a scovare sketch, performance, brani e rarità che vengono riproposte in puntate con l’intento di unire la nostalgia del tempo passato al desiderio di raccontare ...