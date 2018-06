TecheTecheTè | al via su Rai1 la lunga estate a tutto amarcord

davidemaggio

(Di venerdì 8 giugno 2018) Mike Bongiorno, Edy Campagnoli e Totò L’diè ufficialmente iniziata. A testimoniarlo è la partenza questa sera di, il fortunato appuntamento ache per il settimo anno consecutivo presidierà l’access prime time della prima rete sette giorni su sette. Grazie ad un montaggio attento e appassionato il programma donerà anche in questa edizione nuova vita allo smisurato repertorio delle Teche Rai, recuperando sketch, canzoni ed esibizioni artistiche, che verranno riproposte all’interno di oltre 100 appuntamenti. Puntate costruite con l’intento di coniugare la nostalgia alla voglia di raccontare, attraverso il varietà televisivo, più di 60 anni di storia e costumi dell’Italia. La nuova stagione, capitanata ancora una volta da Elisabetta Barduagni, andrà in onda sino al 16 settembre, proponendo innanzialcune monografie dedicate a personaggi storici ...