TAIPEI KENYA Streaming video e diretta tv | il contesto | probabili formazioni e orario

Pronostico Cina TAIPEI vs Kenya - Intercontinental Cup 8-6-2018 e Analisi : Intercontinental Cup, Analisi e Pronostico di Cina Taipei-Kenya, venerdì 8 giugno 2018. Gara da dentro o fuori per Migne senza tanti elementi chiave. Cina Taipei–Kenya, venerdì 8 giugno. Il Kenya, dopo la sconfitta subita all’esordio dai padroni di casa dell’India, deve battere Taipei se vorrà accedere alla finale della Intercontinental Cup 2018. Il Taipei, invece, nel primo match è stato sconfitto per 0-1 dalla Nuova ...