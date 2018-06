Sviluppo imprese Ragusa e i dieci punti della Cna

IMPRESE - ASSESSORE Sviluppo : AVANTI CON BANDO ATTRACT; 70% INDUSTRIE STRANIERE CHE INVESTONO SONO IN LOMBARDIA : Loro sanno quelle che SONO le esigenze dei loro cittadini, delle famiglie e del mondo dell'impresa. Ho una soddisfazione di fondo nell'aver visto cosi' tanti interventi e tanti spunti'. FORTE ...

Imprese : per Assofranchising incontri internazionali per Sviluppo sistema : Partecipare all'IFE di New York rappresenta, infatti, un'occasione unica per incontrare più di 400 espositori provenienti da oltre 30 Paesi di tutto il mondo. Il 1 giugno, inoltre, si terrà il ...

Imprese : per Assofranchising incontri internazionali per Sviluppo sistema : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Assofranchising, l’Associazione Italiana del Franchising, parteciperà a due incontri internazionali per discutere e approfondire le possibilità di sviluppo del sistema franchising a livello mondiale. Il 28 e 29 maggio Assofranchising sarà a Mosca al World Franchise Council, organizzazione globale delle associazioni di franchising (44 associazioni di altrettanti paesi nel mondo), il cui scopo è quello di ...