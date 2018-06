Suzuki addio | Iannone all’Aprilia

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Noale, 8 giu. – (AdnKronos) – AndreasaràÌ? in sella alla Aprilia RS-GP nelle stagioni MotoGP 2019 e 2020. Il pilota abruzzese, classe 1989, affiancheraÌ? il confermato Aleix Espargaro?. In MotoGP dal 2013, dopo essersi messo in mostra in 125 e Moto2 raccogliendo un totale di 12 vittorie e 12 piazzamenti a podio,vanta in top class un palmares di una vittoria, 8 podi e 2 pole position.“Con-dice Romano Albesiano, Aprilia racing manager- arriva un pilota pieno di talento e veloce che anche in questa stagione sta dimostrando il suo valore. Il suo arrivo, eÌ? il segno del crescente impegno del Gruppo Piaggio e di Aprilia nel programma MotoGP, nel quale la nostra moto ha giàÌ? dimostrato di poter contare su basi tecniche valide. Ora dobbiamo restare concentrati sulla stagione 2018, a partire dal prossimo GP di Barcellona”.“Quello tra ...