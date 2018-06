Sushi Striker - recensione

eurogamer

(Di venerdì 8 giugno 2018) La cosa più importante da dire su: The Way ofdo è che non si può giocare a stomaco vuoto, e neanche mezzo pieno. Bisogna proprio essere sazi per non subire l'appeal di decine, centinaia di piattini di prelibatezze nipponiche che si alternano luccicanti sui veloci nastri degli inusuali campi di battaglia sviluppati da Nintendo e Indieszero (noti ai più per Theatrhythm Final Fantasy e per l'indimenticabile Electroplanton).Il succoso salmone adagiato sulle palline di riso è striato come una tigre del Bengala, e come lei ci ipnotizza, solo che questa volta a ruggire è il nostro stomaco facendosi capanna dove accogliere non due, non dieci, ma cento e cento nigiri ancora in un ideale all you can eat virtuale. Vi piace il sapido sapore dell'alga? Non temete, ce n'è anche per voi, e anzi ce n'è proprio per tutti perché introverete il maguro più raffinato ...