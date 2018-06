Surface Pro | disponibile un aggiornamento firmware per la versione LTE

Surface Pro : disponibile un nuovo aggiornamento firmware per la versione LTE : Microsoft ha recentemente rilasciato un aggiornamento firmware per il nuovo Surface Pro LTE, la variante del 2-in-1 di casa Redmond dotato di connettività mobile. Il firmware introduce la versione 18.02.08.1700 del driver Surface Mobile Broadband Update Device che è dedicato proprio alla connessione LTE. Stando a quanto riferito dalla stessa Microsoft, gli utenti si possono adesso aspettare una maggiore stabilità e soprattutto una maggiore ...

Surface Andromeda : Intel già ha realizzato un primo prototipo? : A quanto pare nei prossimi anni potremmo assistere alla nascita di una nuova categoria dei PC: quelli dotati di due display e dedicati a tutti coloro che utilizzano i device per prendere appunti con le penne touch. La testata PC World si è recata pochi giorni fa nella sede di Intel, a Santa Clara, dove ha fatto un tour abbastanza approfondito dei vari laboratori tecnici scoprendo un nuovo e interessante prototipo hardware denominato Tiger ...

Un dirigente Microsoft lascia intendere la progettazione di un nuovo dispositivo Surface : La famiglia Surface è uno dei settori di Microsoft meglio organizzati e con molti investimenti. Siamo passati da un singolo dispositivo ovvero la serie dei 2-in-1 a quella dei laptop, all-in-one, convertibili e display touch dalle grandi dimensioni con rispettivamente Surface Laptop, Surface Studio, Surface Book e Surface Hub.-- Contrariamente, infatti, a quanto affermavano gli analisti e alcuni rumor provenienti anche da fonti autorevoli che ...

Rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per Surface Pro 4 e Surface 2017 : Breve comunicato per informarvi del recente rilascio di un nuovo aggiornamento firmware da parte di Microsoft per il Surface Pro 4 e il Surface Pro 2017. L’update, stando al suo changelog ufficiale, migliora la stabilità del sistema forse in occasione di Windows 10 Aprile Update. I driver aggiornati riguardano l’Intel Dynamic Platform. Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Manager v8.3.10207.5567 improves system ...

Surface Pro 4 : problemi di sfarfallio dello schermo. Microsoft li sostituisce in garanzia : Surface Pro 4 si è rivelato affetto da problemi di sfarfallio dello schermo, particolarmente fastidiosi soprattutto in ambienti poco illuminati e con la CPU al 100% del suo funzionamento. Cosicché, a seguito dei numerosi feedback ricevuti da vari utenti, Microsoft si è risolta a sostituirli in garanzia; ciò limitatamente ai prodotti che non abbiano ancora superato il termine di garanzia stesso. Ma, procediamo per gradi! Il Surface Pro 4 era già ...

Surface Andromeda avrà la touch bar del Macbook Pro? : Un ulteriore brevetto relativo al Surface Andromeda, definito come il prossimo dispositivo mobile definitivo, è trapelato nelle scorse ore ed è stato diffuso dal leaker Walkingcat. Fino ad oggi abbiamo sempre immaginato il futuro prodotto di casa Microsoft dotato di due display uniti da una cerniera, tuttavia il brevetto in questione depositato dagli ingegneri di Redmond verso la fine del 2016 (nello specifico nel mese di novembre), fa pensare a ...

Microsoft lancia nuovi spot YouTube per il Surface Pro : Microsoft ha rilasciato sul canale ufficiale YouTube dedicato ai dispositivi Surface 5 nuovi video promozionali che vedono protagonista il suo convertibile più famoso, Surface Pro. Tutti gli spot pongono l’accento su come il 2 in 1 di casa Microsoft sia il dispositivo ideale per gli studenti unendo i pregi del laptop classico con la versatilità delle soluzioni convertibili che tanto hanno reso celebre la gamma di prodotti di Redmond. Sono ...

Vedremo il nuovo Surface Andromeda alla conferenza Build 2018? Probabilmente No : In molti si sono chiesti se, durante la conferenza Build di quest’anno che si terrà dal 7 al 9 maggio, Microsoft presenterà il nuovo Surface Andromeda o conosciuto più comunemente come Surface Phone. La riposta è, come avrete potuto leggere nel titolo, Probabilmente no. A riguardo ci sono due motivazioni: il Colosso di Redmond non ha mai presentato un hardware targato Surface a tali eventi annuali e l’annuncio di un prodotto così ...

Surface Pro - arriva la variante Core i5 con 8 GB e SSD da 128 GB : Microsoft ha introdotto a listino una nuova versione per il suo 2 in 1 Surface Pro che ora è possibile acquistare anche con una configurazione basata su processore Intel Core i5 di settima generazione, Hard Disk SSD da 128 GB e Ram di sistema da 8 GB. La nuova variante consente agli utenti di usufruire degli 8 GB di Ram senza necessariamente orientarsi sulle soluzioni con 256 GB di SSD andando quindi a soddisfare le richieste di utenti che ...

Windows 10 : Fall Creators Update supera il 90% di share mentre si ferma il nuovo Surface Pro : Anche questo mese, AdDuplex ha pubblicato i dati di utilizzo relativi alle versioni di Windows 10 rilasciate fino ad oggi e alla diffusione di ogni sinolo dispositivo della famiglia Surface sempre più in espansione. Windows 10 mentre si attende ancora il rollout di April Update che inizierà a partire da domani 30 aprile, Fall Creators Update, l’ultima versione pubblica dell’OS di casa Redmond, ha appena sfiorato di due punti la ...

Surface Pro 2017 in sconto sul Microsoft Store fino a 270 euro : Il Surface Pro 2017 è probabilmente il miglior 2-in-1 Windows 10 attualmente in circolazione grazie alla sua qualità costruttiva e alla sua magnifica penna da 4096 livelli di pressione. Il Microsoft Store online italiano ha avviato l’ennesima compagna di offerte e questa volta riguardano tutte il nuovo 2-in-1 targato Redmond. Le promozioni, valide dal 23 aprile al 6 maggio 2018, sono interessantissime poichè causano un ribassamento del ...

Surface Pro 4 : abilitato il supporto al Surface Dial con l’ultimo firmware : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Pro 4 introducendo il tanto atteso supporto ufficiale al Surface Dial. Per chi non lo conoscesse, il Surface Dial (disponibile all’acquisto su Amazon Italia) è un’accessorio prodotto dalla stessa Microsoft che, sfruttando il touchscreen, può essere molto utile per chi utilizza il proprio dispositivo per disegnare, realizzare progetti geometrici oppure ...

Surface Phone : …e se il problema delle app si risolvesse? [LA VOCE DEL POPOLO] : “Pensate che sia possibile che all’uscita del Surface Phone/Andromeda, in corrispondenza del rilascio di Redstone 5, il problema dell’app gap sarà fortemente ridotto già in partenza? Io inizio a crederlo!” Queste sono le parole del vostro collega Elris, selezionate per l’appunto nell’essimo post della tanto attesa rubrica de “La VOCE del popolo”. Il titolo e l’introduzione dicono già tutto, quindi questa ...