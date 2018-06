Superbike | il Mondiale fa tappa a Brno | Melandri e Davies non brillano nel venerdì di

Superbike : il team Aruba.it Racing-Ducati a Brno per il giro di boa del Campionato Mondiale : Chaz Davies e Marco Melandri affronteranno a Brno il settimo round del Campionato Mondiale di Superbike Con sei round in archivio e sette ancora da disputare, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista a Brno per il settimo round del Campionato Mondiale Superbike, che raggiunge così il giro di boa della stagione. La squadra si presenta sul tracciato della Repubblica Ceca, che torna in calendario dopo cinque anni di assenza, con ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Donington : Jonathan Rea sempre davanti dopo il Round britannico di Donington. L’alfiere della Kawasaki, grazie al 2° ed 3° posto delle due manche sull’asfalto del circuito del Leicestershire, rafforza la leadership del campionato visti i problemi delle due Ducati di Chaz Davies e di Marco Melandri Classifica Mondiale Superbike 2018 dopo Donington Jonathan REA 245 KAWASAKI CHAZ DAVIES 181 DUCATI MICHAEL VAN DER MARK 163 YAMAHA TOM SYKES ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea senza rivali ad Imola - si prepara ad una ennesima cavalcata iridata? : Ad inizio anno, e soprattutto dopo il Gran Premio d’Australia, si parlava di aria nuova nel Mondiale Superbike 2018. Le limitazioni imposte alla Kawasaki (per contrastare il suo dominio) sembravano fin troppo stringenti per la casa nipponica che, dopo anni di vero e proprio strapotere, veniva messa in difficoltà. Ricordate? La stagione era incominciata con una doppietta di Marco Melandri con il campione del mondo Jonathan Rea in grado di ...

Superbike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l'allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo ...

Superbike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l’allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo importante verso la conferma del titolo iridato. Di seguito la Classifica generale. Classifica Mondiale piloti 2018 Superbike: 1. Jonathan ...

aruba.it * Campionato Mondiale Superbike 2018 : 'La partnership con Beghelli è nata e cresciuta all'insegna di valori condivisi ' - : Beghelli scende di nuovo in pista nel mondo del motociclismo Mondiale, in qualità di sponsor del team aruba.it Racing Ducati, impegnato nel Campionato Mondiale Superbike 2018. Il Gruppo Beghelli contribuisce inoltre alle performance di ...

Superbike - Mondiale 2019 : la Dorna vorrebbe portare a tre il numero di gare nel weekend : Il gestore del Mondiale Superbike, promoter anche del MotoMondiale, avrebbe in serbo importanti novità in vista del prossimo campionato. Dorna, infatti, sta seriamente pensando ad aumentare il numero di gare nello stesso weekend: dalle due manche che si disputano il sabato e la domenica a tre run. A rivelarlo, come riporta corsedimoto.com, è il direttore Daniel Carriera, intervistato da speedweek: “Stiamo pensando a come cambiare il format ...

Conto alla rovescia per il Mondiale Superbike a Imola : Il Campionato Mondiale Superbike sbarcherà, dall’11 al 13 maggio, all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari per la sedicesima volta nella sua storia. Dopo l’annuncio del rinnovo fino al 2020, il circuito imolese diventa ancora di più a tutti gli effetti uno dei tracciati di riferimenti del massimo campionato riservato alle moto derivate dalla serie, non […] L'articolo Conto alla rovescia per il Mondiale Superbike a Imola sembra ...

Il Mondiale Superbike a Imola fino al 2020 : Imola continuerà a essere uno degli appuntamenti di riferimento del Mondiale Superbike fino al 2020. L’annuncio del rinnovo triennale è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione della gara dell’11-13 maggio, svoltasi a Milano alla presenza di Stefano Pacchioli (Direttore Operativo e Amministratore Delegato WorldSBK) e Uberto Selvatico Estense (Presidente Formula Imola). Un […] L'articolo Il Mondiale Superbike a Imola ...

Superbike - Imola ospiterà il Mondiale fino al 2020 : Imola ospiterà un Gran Premio del Mondiale Superbike fino al 2020. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo round in programma dall’11 al 13 maggio a cui hanno presenziato Stefano Pacchilioni, amministratore delegato WorldSbk, e Uberto Selvatico Estense, Presidente Formula Imola. La madrina dell’edizione 2018 sarà Aida Yespica, mentre un’importante novità è prevista per ...

CUPRA sponsor del Mondiale Superbike : A metà aprile sul circuito di MotorLand Aragon CUPRA ha debuttato come sponsor del Mondiale Superbike e lo scorso weekend ad Assen ha contato sulla presenza del nuovo marchio, che vede la SEAT Leon CUPRA come safety car ufficiale del campionato. Prima di ogni gara, la SEAT Leon CUPRA scenderà in pista per il giro […] L'articolo CUPRA sponsor del Mondiale Superbike sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Assen. Perde terreno Melandri : Un primo ed un secondo posto ad Assen, quarto Round del Mondiale 2018 Superbike, lanciano sempre più in vetta Jonathan Rea mentre Marco Melandri e la Ducati perdono terreno. In ripresa Sykes, sul gradino più alto del podio in gara-2. Classifica Mondiale 2018 Superbike dopo IL Round DI ASSEN 1.Jonathan REA 139 KAWASAKI 2.CHAZ DAVIES 118 DUCATI 3.MARCO Melandri 106 DUCATI 4.MICHAEL VAN DER MARK 87 YAMAHA 5.XAVI ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea allunga ad Aragon - ma Marco Melandri e la Ducati rispondono! : C’è sempre Jonathan Rea al comando del Mondiale Superbike 2018. Il pilota britannico della Kawasaki ha allungato dopo il weekend di Aragon, archiviato con un primo e un secondo posto. Alle sue spalle c’è ora Chaz Davies, secondo e primo nelle due gare spagnole, che ha così superato in classifica il compagno di squadra Marco Melandri, terzo a 18 lunghezze dal leader. “È il pilota a fare la differenza“, così Rea ha ...