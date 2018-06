Sui telefonini in classe Bussetti seguirà la linea Macron?

agi

(Di venerdì 8 giugno 2018) ​Alla fine il premier francese Emmanuel Macron ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale: vietare i cellulari a scuola a partire dal prossimo anno. E a ogni livello, dalla materna fino alle medie. Il bando prevede due sole eccezioni: “per utilizzi pedagogici” o per i ragazzi con handicap. Per il resto il divieto è assoluto. Aule, corridoi, biblioteca, bagni e palestre: dappertutto è no-phone zone. Nessuna pena specifica per chi violerà la legge, ma lo Stato – riporta il Messaggero - riconosce agli insegnanti il diritto di sequestrare i dispositivi. “È necessario che la scuola resti un’isola protetta, di uguaglianza, destinata all’apprendimento e alla socializzazione dei ragazzi”, si legge nel testo. La misura proposta dal partito del premier, Republic en Marche, è stata approvata ...