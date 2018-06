ilfattoquotidiano

: Stufo dei pedoni indisciplinati? Questo ciclista ha escogitato un metodo per liberare la corsia per le bici. Ed è i… - C1Nicola : Stufo dei pedoni indisciplinati? Questo ciclista ha escogitato un metodo per liberare la corsia per le bici. Ed è i… - GiulioGasparini : RT @fattoquotidiano: Stufo dei pedoni indisciplinati? Questo ciclista ha escogitato un metodo per liberare la corsia per le bici. Ed è infa… - UmbertoPagliara : RT @fattoquotidiano: Stufo dei pedoni indisciplinati? Questo ciclista ha escogitato un metodo per liberare la corsia per le bici. Ed è infa… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Reckless Bradley vive a Londra.di dover schivare iche occupano la corsia dedicata alle biciclette decide di dotare la sua bici di una tromba da stadio. Una volta su strada segnala la sua presenza strombazzando a tutta forza, terrorizzando più di una persona. Un pedone rovescia la bibita, qualcuno si lamenta per lo spavento, ma l’espediente si rivela un successo e finalmente Bradley può circolare sicuro di non essere più uninvisibile. L'articolodeihaunperla corsia per le bici. Ed è infallibile proviene da Il Fatto Quotidiano.