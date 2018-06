Studenti e docenti dell' Alberghiero in rivolta | sit-in davanti al Comune di

Università - ricomincia lo sciopero degli esami : aderiscono quasi 7mila docenti. Gli Studenti : “Così penalizzate noi” : Nel giorno del giuramento del nuovo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, gli atenei alzano la voce: inizia oggi lo sciopero degli esami nelle Università italiane. È il secondo in un anno accademico. A proclamarlo è il “Movimento per la dignità della docenza universitaria” che chiede la risoluzione definitiva della vertenza sugli scatti d’anzianità oltre che nuovi concorsi per i professori e per i ricercatori. Una protesta partita nel primo ...