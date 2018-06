Strange Brigade | Rebellion pubblica un nuovo trailer che mostra in modo più approfondito

Strange Brigade : l'avventura ambientata negli anni '30 di Rebellion tornerà a mostrarsi all'E3 2018 : Se siete tra i fan in attesa di Strange Brigade (avete già letto la nostra anteprima?) e vi state chiedendo quando sarete in grado di dare una nuova occhiata al suo gameplay, sembra che non dovrete aspettare ancora per molto. Come segnala Dualshockers, gli sviluppatori e publisher Rebellion Developments hanno rivelato che i giocatori torneranno a vedere in azione l'avventura ambientata negli anni '30 all'Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 ...

Strange Brigade : la nuova avventura ambientata negli anni '30 di Rebellion ha una data di uscita : La nuova avventura di Rebellion ambientata negli anni '30, Strange Brigade (avete già letto la nostra anteprima?), arriverà il prossimo 28 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC, inoltre è disponibile adesso il pre-order del gioco, incluse la Collector's e la Digital Deluxe edition. Come rivela oggi il trailer della nuova storia, i nostri quattro eroi si ritrovano in esotici angoli dell'Egitto, dove si nasconde l'antico terrore. Risorta dalla ...